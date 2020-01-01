Гуцулка Ксеня, рок-баллады и нескучная лекция: Чем заняться 26 февраля

Мюзикл Гуцулка Ксеня, концерт рок-баллад, лекция про Ван Гога и Гогена и комедийный спектакль - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 26 февраля /Facebook

В этот вечер, который станет срединой рабочей недели, очень важно отдохнуть, перезагрузиться и наполниться новыми силами и эмоциями. И что поможет этому лучше, чем посещение различных концертов, шоу, театра или лекций? Мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут сегодня в Киеве.

Гуцулка Ксеня

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Сенсационный мюзикл, который объединяет современное и аутентичное, впечатляет костюмами и декорациями, постановкой, а также использованием новейший технологий. Сюжет расскажет об украинских эмигрантах из США, которые ищут для одного парня невесту.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Гуцулка Ксеня /facebook.com/events/3032196160141103/

Рок-баллады и Виртуозы Киева

Независимый оркестр Виртуозы Киева сегодня сыграет культовые рок-баллады, которые слушают и любят миллионы людей по всему миру. В их репертуаре треки от таких исполнителей, как U2, Queen, Sting, Aerosmith, Scorpions, Depeche Mode, Metallica, The Rolling Stones, Nirvana, Led Zeppelin, Deep Purple и других.

Центр Культуры и Искусств (ул. Ирининская, 6). Начало: 19:00. Цена: от 140 гривен.

Виртуозы Киева /facebook.com/events/717244348759689/

Нескучная лекция: Ван Гог и Гоген

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Двое величайших художников-импрессионистов - их жизнь, творчество, мифы о них, дружба и то, как они изменили мир. Обо всем этом и многом другом на сегодняшней нескучной лекции расскажет искусствовед Владимир Островский.

Где? Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Ван Гог и Гоген /facebook.com/events/322472735325048/

Ну, СдрАстє…

Комедийный спектакль, в котором сыграли отечественные звезды - Ольга Сумская, Андрей Джеджула, Снежана Егорова, Георгий Хостикоев и другие. Герои этой истории справляются со всеми перипетиями и попадают в комические ситуации, а все это сопровождается отличной музыки и массой юмора.

Центральный Дом Офицеров (ул. М. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Спектакль /facebook.com/events/631702984316010/

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