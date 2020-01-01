Лига Смеха, KISHE и Голая правда: Чем заняться 25 февраля

Вторая часть первого этапа Лиги Смеха, концерт KISHE, спектакль Голая правда и стендап - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 25 февраля /facebook.com/ligasmeha

Неделя идет своим чередом и точно также с каждым днем сменяются мероприятия в столице на новые. Их ежедневно огромное количество, поэтому мы собрали лучшие, что пройдут именно в этот вторник. И у всех киевлян и гостей столицы в этот вечер есть возможность насладиться как юмористическими шоу, так и концертами или театром.

Лига Смеха

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Новый шестой сезон самого главного юмористического шоу страны уже начался! В субботу прошла первая часть первого этапа, а уже сегодня состоится вторая. Можно вживую увидеть игры команд, узнать, кто прошел дальше, насладиться происходящим, посмеяться и отлично провести время. Кстати, на концерте будет вестись телесъемка!

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 450 гривен.

Лига Смеха /facebook.com/ligasmeha

KISHE

Сегодня в рамках серии концертов Новая украинская музыка выступит настоящий покоритель женских сердец и поп-романтик KISHE. Многие его песни давно стали хитами, его постоянно номинируют на музыкальные премии, он попадает в чарты, а на своих шоу разрывает залы отличной музыкой и особой атмосферой.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 220 гривен.

KISHE /facebook.com/events/490931985114057/

Стендап

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Сегодня на одной сцене в непринужденной дружеской атмосфере выступят одни из лучших комиков страны - Егор Шатайло, Антон Стенюков и Андрей Щегель. Они - сценаристы популярных проектов, победители различных шоу и фестивалей, а также просто смешные ребята. Ведущий вечера - Сергей Чирков.

Где? Малый театр (ул. Олеся Гончара, 33). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/129989511664144/

Голая Правда

Спектакль от театра Черный Квадрат, который обещает быть насыщенным, смешным, остроумным и даже эротическим. На этот постановка расскажет о счастье, о победе добра над злом, о любви и ненависти, а также погрузиться глубже в женскую психологию и расскажет множество невероятных историй.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:30. Цена: от 179 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/teatr.artkvadrat

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