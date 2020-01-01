Лига Смеха, KISHE и Голая правда: Чем заняться 25 февраля
Неделя идет своим чередом и точно также с каждым днем сменяются мероприятия в столице на новые. Их ежедневно огромное количество, поэтому мы собрали лучшие, что пройдут именно в этот вторник. И у всех киевлян и гостей столицы в этот вечер есть возможность насладиться как юмористическими шоу, так и концертами или театром.
Лига Смеха
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Новый шестой сезон самого главного юмористического шоу страны уже начался! В субботу прошла первая часть первого этапа, а уже сегодня состоится вторая. Можно вживую увидеть игры команд, узнать, кто прошел дальше, насладиться происходящим, посмеяться и отлично провести время. Кстати, на концерте будет вестись телесъемка!
Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 450 гривен.
KISHE
Сегодня в рамках серии концертов Новая украинская музыка выступит настоящий покоритель женских сердец и поп-романтик KISHE. Многие его песни давно стали хитами, его постоянно номинируют на музыкальные премии, он попадает в чарты, а на своих шоу разрывает залы отличной музыкой и особой атмосферой.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 220 гривен.
Стендап
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Сегодня на одной сцене в непринужденной дружеской атмосфере выступят одни из лучших комиков страны - Егор Шатайло, Антон Стенюков и Андрей Щегель. Они - сценаристы популярных проектов, победители различных шоу и фестивалей, а также просто смешные ребята. Ведущий вечера - Сергей Чирков.
Где? Малый театр (ул. Олеся Гончара, 33). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.
Голая Правда
Спектакль от театра Черный Квадрат, который обещает быть насыщенным, смешным, остроумным и даже эротическим. На этот постановка расскажет о счастье, о победе добра над злом, о любви и ненависти, а также погрузиться глубже в женскую психологию и расскажет множество невероятных историй.
Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:30. Цена: от 179 гривен.
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