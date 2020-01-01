Джазовый понедельник, театр и выставка роботов: Чем заняться 24 февраля

Спектакли, Live jazz Monday и выставка Планета Роботов - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 24 февраля /Depositphotos

Последняя неделя зимы в Киеве начинается с пасмурной погоды, но спрятаться от нее после работы и даже получить море позитивных эмоций можно на сегодняшних мероприятиях. Музыка, театр и выставка - осталось выбрать, что ближе, и построить планы на этот вечер.

Джазовый понедельник

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Традиционный концерт в рамках серии Live Jazz Monday в этот раз пройдет с бендои Алексея Яровенко - музыканта и актера из сериала Крепостная. Они выступают в блюзовом стиле, но добавляют туда фанк, соул и рок-н-ролл. Так что будет атмосферно и музыкально!

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Live Jazz Monday /facebook.com/events/1047798515580824/

Методы воспитания маленьких засранцев

Спектакль о трех братьях, которые уже потеряли связь друг с другом, которых объединяет только желание продать общий дом. И однажды раздается стук в двери и входит она - единственная, кто может их помирить. Но для этого ей нужно достать скелеты из их шкафов.

Театр на Михайловской (ул. Михайловская, 24ж, Верхняя сцена). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Методы воспитания маленьких засранцев /facebook.com/nut.kyiv

Планета Роботов

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Самая большая в Украине выставка роботов, которая отличается своей уникальностью и разнообразием. Здесь гости могут увидеть больше 50 экспонатов со всего мира, посмотреть битвы роботов и робо-футбол, посетить зону виртуальной реальности, игровых приставок, развлекательных аттракционов и многое другое.

Где? Маркет-молл Дарынок (ул. Беломорская, 1). Начало: 10:00. Цена: от 150 гривен.

Выставка-шоу /facebook.com/planetarobotiv/

Отель Portal

Романтическая комедия, поставленная по мотивам известной пьесы Отель меж двух миров, рассказывает о человеке, оказавшемся в гостинице, где все постояльцы напоминают сумасшедших. Но самым удивительным для него становится некий Доктор С, хранящий множество тайн.

Центр Леся Курбаса (ул. Владимирска, 23В). Начало: 19:30. Цена: от 150 гривен.

Отель Portal /facebook.com/events/1164829947195010/

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