Дизель шоу, Настя Каменских и Goody: Чем заняться 21 февраля

Концерт с Настей Каменских, Дизель шоу, выступление Goody и Radio Tapok - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 21 февраля /instagram.com/kamenskux

Очередная рабочая неделя подходит к концу, а мероприятий в эту пятницу пройдет действительно много. Мы по традиции собрали самые лучшие, на которых можно и отдохнуть, и от души оторваться, и зарядиться хорошим настроением. Вам остается только выбрать то, что позволит вам встретить выходные незабываемо.

Goody

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Уже ставший популярным рэп-исполнитель, который в 2017-ом бросил бизнес ради музыки, выступит сегодня в Киеве. На его счету уже множество совместных работ с популярными рэперами, а его трек Panamera стал взрывным хитом. И он уже готов прокачать зал!

Где? Forsage Dance Club (ул. Гарматная, 21а). Начало: 23:00. Цена: от 200 гривен.

GOODY /facebook.com/events/183488349376078/

CARIBBEAN 22TH ANNIVERSARY. SPECIAL GUEST NK

Одному из самых популярных клубов столицы исполняется 22 года, и в честь этого там будет незабываемое шоу. Главной звездой вечера станет певица Настя Каменских (NK), которая выступит с сольным концертом, а также здесь будет шоу от NC-17 Showballet и ночная танцевальная программа.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 23:30. Цена: от 3900 гривен.

NK /facebook.com/events/182440352828777/

Дизель Шоу

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Новая программа популярного юмористического проекта называется Вдохновляет весной, и она будет наполнена свежими номерами, яркими шутками и, конечно же, весенней тематикой. На сцену выйдут все звезды Дизель Шоу, с которыми вместе на этом концерте можно отдохнуть и от души посмеяться.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Дизель Шоу /facebook.com/events/718757945318586/

RADIO TAPOK

Они - восходящие рок-звезды, которые на каждом своем концерте разрывают залы, заряжают драйвом и энергией и отжигают по-взрослому! На своем шоу они исполняют самые главные мировые рок-хиты в неожиданных и оригинальных версиях.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Radio Tapok /facebook.com/events/2381424578763237/

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