Эми Уайнхаус, Киевстонер и Варьете: Чем заняться 20 февраля

Молодежная конференция с Киевстонером и основателем Монобанка, концерт памяти Эми Уайнхаус, Варьете Рояль и спектакль Фрекен Юлия - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 20 февраля /instagram.com/kyivstoner

Вечер сегодняшнего четверг радует разнообразием мероприятий, так что можно выбрать те, которые придутся по вкусу. Мы собрали лучшее из того, что пройдет сегодня в Киеве, где есть и шоу, и музыка, и театр, и даже молодежная конференция со звездными гостями.

Forever Amy

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Уже восемь лет прошло после смерти легендарной певицы, которая является обладательницей Грэмми, платиновых дисков, уникального стиля и прекрасного голоса. Сегодняшнее феерическое шоу посвящено ей, а наполнено оно будет множеством спецэффектов, а также на сцене появится уникальная голограмма BASE.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 249 гривен.

Forever Amy /Facebook.com/events/511854869427071/

Молодежная конференция Young

Что объединяет успешных людей? Как достигнуть поставленной цели? Что является залогом успеха? Как изменить мир? Ответы на эти и другие вопросы вы точно сможете узнать на этой молодежной конференции, где главными гостями станут Олег Гороховский (основатель Монобанка) и Киевстонер.

Актовый зал Института Международных дел (ул. Ю. Ильенко, 36/1). Начало: 17:00. Цена: от 200 гривен.

Молодежная конференция /Facebook

Варьете Рояль 21+

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Шикарное, изысканное и зрелищное шоу, которое подходит только для взрослых (не даром здесь ограничение 21+). Здесь будет атмосфера классических варьете начала 20-го века с шиком, стилем, красивыми костюмами, декорациями, музыкальными номерами, а также с утонченной сексуальностью и легким эротизмом.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 890 гривен.

Варьете /facebook.com/events/681771372249423/

Фрекен Юлия

Спектакль о нездешней красоте страсти и мире любви, который показан глазами мужчины и женщины. Эти миры могут пересекаться, но вопрос в другом - могут ли они соединяться? Главные роли играют Виталина Библив, Дмитрий Олейник и Инна Скорина-Калаба.

Театр Золотые Ворота (ул. Шелковичная, 7а). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Фрекен Юлия /facebook.com/theatre.zv

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