Эми Уайнхаус, Киевстонер и Варьете: Чем заняться 20 февраля
Вечер сегодняшнего четверг радует разнообразием мероприятий, так что можно выбрать те, которые придутся по вкусу. Мы собрали лучшее из того, что пройдет сегодня в Киеве, где есть и шоу, и музыка, и театр, и даже молодежная конференция со звездными гостями.
Forever Amy
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Уже восемь лет прошло после смерти легендарной певицы, которая является обладательницей Грэмми, платиновых дисков, уникального стиля и прекрасного голоса. Сегодняшнее феерическое шоу посвящено ей, а наполнено оно будет множеством спецэффектов, а также на сцене появится уникальная голограмма BASE.
Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 249 гривен.
Молодежная конференция Young
Что объединяет успешных людей? Как достигнуть поставленной цели? Что является залогом успеха? Как изменить мир? Ответы на эти и другие вопросы вы точно сможете узнать на этой молодежной конференции, где главными гостями станут Олег Гороховский (основатель Монобанка) и Киевстонер.
Актовый зал Института Международных дел (ул. Ю. Ильенко, 36/1). Начало: 17:00. Цена: от 200 гривен.
Варьете Рояль 21+
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Шикарное, изысканное и зрелищное шоу, которое подходит только для взрослых (не даром здесь ограничение 21+). Здесь будет атмосфера классических варьете начала 20-го века с шиком, стилем, красивыми костюмами, декорациями, музыкальными номерами, а также с утонченной сексуальностью и легким эротизмом.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 890 гривен.
Фрекен Юлия
Спектакль о нездешней красоте страсти и мире любви, который показан глазами мужчины и женщины. Эти миры могут пересекаться, но вопрос в другом - могут ли они соединяться? Главные роли играют Виталина Библив, Дмитрий Олейник и Инна Скорина-Калаба.
Театр Золотые Ворота (ул. Шелковичная, 7а). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.
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