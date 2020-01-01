Любомир Мельник, Ханц Циммер и Bon Scott: Чем заняться 19 февраля

Концерт Любомира Мельника, вечер памяти Bon Scott, музыка Ханса Циммера и спектакль Дон Жуан - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 19 февраля /Depositphotos

Сегодняшняя среда особенно подойдет для тех, кто любит музыку, а особенно - предпочитает слушать ее в живом исполнении. Ведь в этот вечер выступит самый быстрый пианист планеты, прозвучат композиции из любимых фильмов, пройдет вечер памяти легендарного музыканта. Но кроме этого, можно еще и сходить в театр, что тоже позволит отлично провести время в Киеве.

Любомир Мельник

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Самый быстрый пианист в мире возвращается с концертом в Киев, чтобы презентовать свой новый альбом под названием Fallen Trees. И это будет потрясающий концерт (как показывает опыт) и запоминающийся, после которого музыкант уедет в мировое турне.

Где? Дом кино (ул. Саксаганского, 6). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Любомир Мельник /facebook.com/events/2876223115743153/

Bon Scott - Вечер памяти

В этот вечер пройдет концерт, посвященный памяти знаменитого Бона Скотта, ушедшего из жизни в далеком 1980-ом. Группа The Jack вживую и в акустике сыграет самые популярные и самые любимые песни музыканта.

Docker-G Pub (ул. Игоревская 13/5). Начало: 21:00. Цена: от 100 гривен.

Вечер Памяти /facebook.com/events/162893711665902/

Ханс Циммер

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Кто такой Ханс Циммер знают многие, по крайней мере, по музыке, которую слышат в культовых фильмах. И сегодня Национальный духовой оркестр Украины сыграет его произведения, написанные специально для Интерстеллара, Человека из стали, Темного рыцаря, Последнего самурая, Начала и Пиратов Карибского моря.

Где? Национальная филармония Украины (Владимирский спуск, 2). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Ханс Циммер /facebook.com/events/511854869427071/

Дон Жуан

Уже ставший нашумевшим спектакль, в котором главные роли играют Михаил Кукуюк, Анна Кузина, Алексей Вертинский, Александр Ярема и другие. Это очередная интерпретация история о легендарном Дон Жуане, которое является полностью оригинальным и даже необычным.

Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Дон Жуан /facebook.com/teatractor

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