Ансамбль Вирского, Stand Up и сексуальный спектакль: Чем заняться 18 февраля

Концерт ансамбля им. Вирского, стендап-шоу, спектакль от Черного Квадрата и выступление Вани Якимова - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 18 февраля /Depositphotos

В любой из дней недели всем нам требуется отдых после работы или учебы. И, если дома засиживаться не очень хочется, то всегда есть возможность посетить любые мероприятия, которые проходят в Киеве. Музыкальные, танцевальные, театр или юмористическое шоу - из всего этого можно выбрать что-нибудь для себя.

Концерт Ансамбля танца Украины имени П. Вирского

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Знаменитый украинский ансамбль, выступления которого по-настоящему впечатляют. Они дарят свою энергию танцами, а кроме этого, здесь присутствует и музыка в разных стилях. Кстати, организаторы советуют приходить в вышиванках.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

VIRSKY /facebook.com/events/1013673062320415/

Ваня Якимов

Популярный душевный киевский поэт Ваня Якимов немного с опозданием выступает в честь Дня влюбленных. Но его выступления стоило подождать, потому что оно сделает вечер особенным. Сегодня он под мягкий аккомпанемент прочитает лучшие свои стихи и расскажет интересные истории.

Дом Архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Ваня Якимов /facebook.com/vaniayakimov/

Stand Up Клуб

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Юмор, непринужденная атмосфера, интересные истории - все это на вечеринках от стендап-клуба, где можно отдохнуть и отлично провести свое время. На одну сцену выйдут Бекир Мамедиев, Коля Зырянов, Настя Дерская, Кирилл Мазур, Никита Шевчук и Денис Кораблев.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.

Стендап /facebook.com/events/1529536520544301/

Никогда не звони мне, любимая

Комедийный спектакль от театра Черный Квадрат, который, как и многие их постановки, расскажет о любовных и сексуальных отношениях. На сцене будет очень много откровенности, а также юмора и немало умных мыслей.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2380250298747012/

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