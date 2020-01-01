Ансамбль Вирского, Stand Up и сексуальный спектакль: Чем заняться 18 февраля
В любой из дней недели всем нам требуется отдых после работы или учебы. И, если дома засиживаться не очень хочется, то всегда есть возможность посетить любые мероприятия, которые проходят в Киеве. Музыкальные, танцевальные, театр или юмористическое шоу - из всего этого можно выбрать что-нибудь для себя.
Концерт Ансамбля танца Украины имени П. Вирского
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Знаменитый украинский ансамбль, выступления которого по-настоящему впечатляют. Они дарят свою энергию танцами, а кроме этого, здесь присутствует и музыка в разных стилях. Кстати, организаторы советуют приходить в вышиванках.
Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.
Ваня Якимов
Популярный душевный киевский поэт Ваня Якимов немного с опозданием выступает в честь Дня влюбленных. Но его выступления стоило подождать, потому что оно сделает вечер особенным. Сегодня он под мягкий аккомпанемент прочитает лучшие свои стихи и расскажет интересные истории.
Дом Архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.
Stand Up Клуб
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Юмор, непринужденная атмосфера, интересные истории - все это на вечеринках от стендап-клуба, где можно отдохнуть и отлично провести свое время. На одну сцену выйдут Бекир Мамедиев, Коля Зырянов, Настя Дерская, Кирилл Мазур, Никита Шевчук и Денис Кораблев.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.
Никогда не звони мне, любимая
Комедийный спектакль от театра Черный Квадрат, который, как и многие их постановки, расскажет о любовных и сексуальных отношениях. На сцене будет очень много откровенности, а также юмора и немало умных мыслей.
ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.
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