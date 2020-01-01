Романтический джаз, Планета Роботов и театр: Чем заняться 17 февраля

Спектакль Инстинкт, романтический джаз, комедия Здравствуйте я ваша тетя и выставка-шоу - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 17 февраля /Depositphotos

Куда пойти сегодня в Киеве? Мы знаем ответ на этот вопрос, поэтому собрали информацию о спектаклях, музыкальных шоу и выставках, которые уже этим вечером пройдут в столице и точно сделают начало недели более приятным.

ROMANTIC JAZZ

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Трио Руслана Егорова и Деннис Аду в этот вечер сыграют романтические джазовые композиции, которые посвящены любви. Вместе они создадут расслабляющую и непринужденную атмосферу через любимые хиты, которые зазвучат по-новому.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Джазовый понедельник /facebook.com/events/165368228133168/

Здравствуйте, я ваша тетя

Колоритная и искрометная комедия в двух действиях, которая поставлена по знаменитой пьесе Тетушка Чарлея. Сюжет расскажет о двух студентах, которые хотят позвать замуж возлюбленных, но этому, вероятно, помешает их богатый дядюшка. А значит, что справиться им поможет тетушка. Но только, когда она приедет?

Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Здравствуйте, я ваша тетя /facebook.com/teatractor/

Выставка-шоу Планета Роботов

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Уникальная, самая большая в стране и интерактивная выставка роботов, на которой представлены последние модели с международных выставок. В программе: битвы роботов, робо-футбол, танцы с трансформерами, виртуальная реальность, различные шоу, фотозона, развлекательные аттракционы, игровые приставки и многое другое.

Где? Дарынок (ул. Беломорская, 1). Начало: 10:00. Цена: от 150 гривен.

Выставка-шоу /facebook.com/planetarobotiv

Интуиция

Еще один спектакль, но в данном случае он - чувствительный и даже мистический. Основанный на произведениях Ольги Кобылянской, он расскажет об отношениях мужчины и женщины, о природных инстинктах, а также о том, что такое настоящая любовь.

Театр на Михайловской, Верхняя сцена (ул. Михайловская, 24ж). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Инстинкт /facebook.com/nut.kyiv

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