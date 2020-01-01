Kyivstoner, Лайма Вайкуле и Друга Ріка: Чем заняться 14 февраля

Концерт Киевстонера, Лаймы Вайкуле, шоу ПроЛюбовь и стендап - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 14 февраля /Facebook

Вот и наступил тот самый праздник, в который все влюбленные дарят друг другу подарки, устраивают романтические вечера и делают что-нибудь особенное. А в этом году День святого Валентина выпал еще и на пятницу! Так что можно отдыхать, не думая о том, что будет завтра. Мы уже писали о лучших мероприятиях этого дня, но вспомнить некоторые из них точно не помешает.

Kyivstoner

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Концерт для всех за…ных - именно так называется новая программа знаменитого блогера и рэпера Киевстонера, с которой он выступит в самый романтичный вечер года. Здесь вживую прозвучат его лучшие хиты, которые прокачают и сделают этот праздник чуточку лучше.

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Kyivstoner /facebook.com/events/203428467366035/

Лайма Вайкуле

Символ эпохи и настоящая икона стиля сегодня возвращается в Киев, чтобы в очередной раз покорить своим сильнейшим голосом и прекрасными песнями. На всех ее концертах чувственно, тепло и нежно, и этот раз точно не станет исключением.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 5900 гривен.

Лайма Вайкуле /facebook.com/events/1467322106782226/

Подпольный стендап: На троих

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А вот если вам нужна сегодня непринужденная атмосфера, расслабленность и просто отдых под хороший юмор, то нужно идти на стендап. В День всех влюбленных комедию со сцены будут дарить Сергей Степанисько, Александр Жипецкий и Сергей Чирков.

Где? Shooters (ул. Московская, 22). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/183099062794303/

ПроЛюбовь

Большой концерт в большом столичном клубе может поразить своей грандиозностью, а кроме этого, провести этот праздник здесь - гарантия удовольствия и эмоций, которые останутся надолго. Сегодня на одной сцене выступят группы Друга Ріка, Скрябин и LeTay.

Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 500 гривен.

ПроЛюбовь /facebook.com/events/436285420343956/

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