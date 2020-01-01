Kyivstoner, Лайма Вайкуле и Друга Ріка: Чем заняться 14 февраля
Вот и наступил тот самый праздник, в который все влюбленные дарят друг другу подарки, устраивают романтические вечера и делают что-нибудь особенное. А в этом году День святого Валентина выпал еще и на пятницу! Так что можно отдыхать, не думая о том, что будет завтра. Мы уже писали о лучших мероприятиях этого дня, но вспомнить некоторые из них точно не помешает.
Kyivstoner
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Концерт для всех за…ных - именно так называется новая программа знаменитого блогера и рэпера Киевстонера, с которой он выступит в самый романтичный вечер года. Здесь вживую прозвучат его лучшие хиты, которые прокачают и сделают этот праздник чуточку лучше.
Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.
Лайма Вайкуле
Символ эпохи и настоящая икона стиля сегодня возвращается в Киев, чтобы в очередной раз покорить своим сильнейшим голосом и прекрасными песнями. На всех ее концертах чувственно, тепло и нежно, и этот раз точно не станет исключением.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 5900 гривен.
Подпольный стендап: На троих
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А вот если вам нужна сегодня непринужденная атмосфера, расслабленность и просто отдых под хороший юмор, то нужно идти на стендап. В День всех влюбленных комедию со сцены будут дарить Сергей Степанисько, Александр Жипецкий и Сергей Чирков.
Где? Shooters (ул. Московская, 22). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.
ПроЛюбовь
Большой концерт в большом столичном клубе может поразить своей грандиозностью, а кроме этого, провести этот праздник здесь - гарантия удовольствия и эмоций, которые останутся надолго. Сегодня на одной сцене выступят группы Друга Ріка, Скрябин и LeTay.
Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 500 гривен.
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