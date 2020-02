Цирк дю Солей, Danny Worsnop и Мамахохотала: Чем заняться 13 февраля

Поделись







Куда пойти в Киеве 13 февраля /facebook.com/Mamahohotala/

Завтра уже миллионы людей будут отмечать День святого Валентина вместе со своими вторыми половинками, а сегодня, пока неделя все еще продолжается, можно скрасить этот четверг. И мероприятий для этого более, чем достаточно. Так что вам остается лишь выбрать и распланировать свой вечер.

CIRQUE DU SOLEIL. CRYSTAL

Грандиозная ледовая шоу-программа от легендарного циркового коллектива, который известен по всему миру. Здесь будет красивая музыка, визуальные эффекты, а также невероятные постановки с захватывающими трюками, грацией и пируэтами. И наслаждаться происходящим можно даже всей семьей.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 19:00. Цена: от 1499 гривен.

Цирк дю Солей /facebook.com/events/438946119987961/

Danny Worsnop

Британский музыкант, который сотрудничал со многими популярными группами, включая Asking Alexandria, Memphis May Fire и With One Last Breath, в 2017-ом начал сольную карьеру и уже сегодня выступит в Киеве. Он приготовил свои лучшие песни, а после концерта состоится автограф-сессия, где можно будет с ним пообщаться лично.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 600 гривен.

Danny Worsnop /facebook.com/events/525202158311385/

Мамахохотала шоу

Один из самых популярных юмористических проектов в стране приготовил свой подарок ко Дню всех влюбленных. На их шоу будет много юмора, жизненных номеров, актуальных шуток, в которых многие узнают себя или близких. А также весь концерт будет сниматься для ТВ.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 299 гривен.

Мамахохотала /facebook.com/events/551063182146102/

Подпольный стендап: Сергей Чирков

Молодой, смелый и дерзкий стендап-комик Чирков покорил своего зрителя нестандартным подходом к юмору и своим выступлением, а его прошлый сольник собрал несколько десятков тысяч просмотров на YouTube. В этот вечер он представил новую программу, и она обещает быть очень крутой!

Golden Gate Pub (ул. Золотоворотская, 15). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/1510352065779577/

