Оксана Пекун, украинское кино и откровенная комедия: Чем заняться 12 февраля

Концерт Оксаны Пекун, спектакль от Черного Квадрата, показ фильма 2020. Безлюдная страна и Подпольный стендап - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 12 февраля /Flickr

Куда бы сходить сегодня в Киеве? Таким вопросом ежедневно задаются сотни и даже тысячи киевлян и гостей столицы. Ну а наша редакция всегда знает, что проходит в городе, и эта среда не является исключением. Так что мы по традиции собрали лучшие концерты, шоу и спектакли.

Оксана Пекун

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Юбилейный концерт народной артистки Украины, который носит название Душа моя. Здесь прозвучат новые песни и уже полюбившиеся хиты Оксаны Пекун, а также на сцену выйдут квартет Гетьман, Анатолий Гнатюк, Игорь Рудый, театр песни DZHERELA и шоу-балет ATLANTIC.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Оксана Пекн /facebook.com/events/399796034293133/

Подпольные разгоны

Разгоны - это новый формат стендап-вечеринок, на котором у зрителя будет возможность одним из первых услышать новый материал от лучших комиков Подпольного. Они будут делиться своими заготовками, новыми темами и наблюдениями, а вдобавок будут дополнять все это прямо на сцене.

ЗВ Rebublic (ул. Г. Кирпы, 5б). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Подпольные разгоны /facebook.com/events/620376198535768/

Показ фильма 2020. Безлюдная страна

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Псевдодокументальный фильм, в котором речь идет о канадском режиссере с украинскими корнями, который собирается поехать на земли своих предков, но оказывается в одной необычной ситуации. Сразу же после показа состоится разговор с режиссером ленты Корнием Грицюком.

Где? Pinchuk Art Centre (ул. Б. Васильковская, 1). Начало: 19:00. Вход по предварительной регистрации.

2020. Безлюдная страна /facebook.com/events/2893175657413263/

Страшно хочется поцеловать

Что делать, когда девушка, которую любишь, выходит замуж за твоего друга? Можно ли сохранить любовь, несмотря ни на что? Что во власти наших чувств, а что - нет? Этот спектакль о том, какие карты нам дает судьба, и как мы ими распоряжаемся. А приправлено все это будет элегантным юмором и откровенностью.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/465591117446760/

Ранее сообщалось о том, что Оскар-2020 установил антирекорд по просмотрам