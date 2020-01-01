Оксана Пекун, украинское кино и откровенная комедия: Чем заняться 12 февраля
Куда бы сходить сегодня в Киеве? Таким вопросом ежедневно задаются сотни и даже тысячи киевлян и гостей столицы. Ну а наша редакция всегда знает, что проходит в городе, и эта среда не является исключением. Так что мы по традиции собрали лучшие концерты, шоу и спектакли.
Оксана Пекун
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Юбилейный концерт народной артистки Украины, который носит название Душа моя. Здесь прозвучат новые песни и уже полюбившиеся хиты Оксаны Пекун, а также на сцену выйдут квартет Гетьман, Анатолий Гнатюк, Игорь Рудый, театр песни DZHERELA и шоу-балет ATLANTIC.
Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.
Подпольные разгоны
Разгоны - это новый формат стендап-вечеринок, на котором у зрителя будет возможность одним из первых услышать новый материал от лучших комиков Подпольного. Они будут делиться своими заготовками, новыми темами и наблюдениями, а вдобавок будут дополнять все это прямо на сцене.
ЗВ Rebublic (ул. Г. Кирпы, 5б). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.
Показ фильма 2020. Безлюдная страна
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Псевдодокументальный фильм, в котором речь идет о канадском режиссере с украинскими корнями, который собирается поехать на земли своих предков, но оказывается в одной необычной ситуации. Сразу же после показа состоится разговор с режиссером ленты Корнием Грицюком.
Где? Pinchuk Art Centre (ул. Б. Васильковская, 1). Начало: 19:00. Вход по предварительной регистрации.
Страшно хочется поцеловать
Что делать, когда девушка, которую любишь, выходит замуж за твоего друга? Можно ли сохранить любовь, несмотря ни на что? Что во власти наших чувств, а что - нет? Этот спектакль о том, какие карты нам дает судьба, и как мы ими распоряжаемся. А приправлено все это будет элегантным юмором и откровенностью.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.
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