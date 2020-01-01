Bring Me The Horizon, стендап и сексуальная комедия: Чем заняться 11 февраля

Концерт BMTH, стендап-шоу и два спектакля - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 11 февраля /Getty Images

Неделя продолжает идти своим чередом и много у кого из нас свободного времени остается не так уж и много. Но иногда хочется использовать его по-особенному - сходить на концерты, в театр или на какое-нибудь шоу. И редакция Afisha.bigmir.net уже составила список лучших сегодняшних мероприятий, которые пройдут в Киеве.

Bring Me The Horizon

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Легендарная группа с успехом выступила в Киеве на фестивале UPark летом 2019-го, а теперь они возвращаются в нашу столицу, чтобы снова в щепки порвать зал. У них был небольшой творческий отпуск, а совсем недавно они выпустили новый альбом. Так что будут презентации свежих треков и, конечно же, любимые хиты.

Где? Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 20:00. Цена: от 1599 гривен.

Bring Me The Horizon /facebook.com/events/763077790808335/

Топлесc. Все включено

Остро-эротический и сексуальный комедийный спектакль от театра Черный Квадрат, как всегда подымает важные темы о человеческих отношениях. Этот легкая и наполненная юмором история расскажет о трех парах, которые решили встретить Новый Год в теплых краях.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:30. Цена: от 179 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/teatr.artkvadrat

Стендап в малом театре

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Целых два часа отборной комедии в центре Киева, где будет царить дружеская и непринужденная атмосфера. А задавать настроение будут комики Василий Байдак, Денис Дума, Сергей Чирков и Антон Тимошенко.

Где? Малый драматический театр (ул. О. Гончара, 33). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2253825781590472/

Вулкан Страсти

Лирическо-комедийный спектакль, в котором речь идет об отношении двух разных мужчины и женщины, которые долгое время живут на одном этаже, но она здоровается с ним, а он с ней - нет. И в этой таинственной истории главные роли сыграют Наталья Васько и Олег Савкин.

Центральный дом офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Вулкан страсти /facebook.com/events/1050863835266965/

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