Bob Moses, Paradise Lost и музыкальный фестиваль: Чем заняться 7 февраля
Сегодняшнюю пятницу можно даже назвать особенной, ведь она не отличается разнообразнием мероприятий, которые открывают уикенд. Но не стоит опасаться, сегодня можно сделать чисто музыкальный вечер, ведь концертов в столице хоть отбавляй. И выбрать что-нибудь можно по вкусу.
URIAH HEEP
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Мировые легенды уже празднуют свое 50-летие, в честь которого они и отправились в мировое турне, не забыв при этом и об Украине, где у них также есть фанаты. Сегодня они докажут, что статутс звезд рок-н-ролла за ними все еще закреплен, а возраст - это только цифры в паспорте.
Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 349 гривен.
Bob Moses
Канадский дуэт, который был номинирован на Грэмми, выступал на различных шоу и прокачивал залы и площадки фестивалей, уже этим вечером зажжет в Киеве со своим шоу. И это будет очень мощно и зрелищно!
Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 999 гривен.
COMET IS COMING
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А вот эти ребята приезжают к нам из Лондона, где они являются одними из ярких представителей фанка, джаза, электроники и психоделического рока. Их музыка - саундтрек к вымышленному апокалипсису, но создают они его только на своих шоу, разрывая публику в пух и прах.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 990 гривен.
PARADISE LOST
Легендарные музыканты наконец-то возвращаются в Киев. Они не нуждаются в представлении, лучше вспомнить об их культовых хитах, в числе которых Icon, Draconian Times, One Second и прорывной Gothic.
BINGO (пр. Победы, 112). Начало: 20:00. Цена: от 850 гривен.
SONYASHNYK. EDM FESTIVAL
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А сегодняшнюю ночь скрасит невероятный музыкальный фестиваль, который будет заряжать энергией и массой мощных выступлений. На одну сцену выйдут Jetfire, Deep Parliament, Selecta, Raft Tone, HouseVerstand и Jeremy Star, которые погрузят всех в незабываемую атмосферу музыки и веселья.
Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 22:00. Цена: от 199 гривен.
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