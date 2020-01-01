Bob Moses, Paradise Lost и музыкальный фестиваль: Чем заняться 7 февраля

Концерты Bob Moses, Uriah Heep, Comet is Coming, Paradise Lost и музыкальный фестиваль SONYASHNYK - Все это сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 7 февраля /facebook.com/bobmosesmusic/

Сегодняшнюю пятницу можно даже назвать особенной, ведь она не отличается разнообразнием мероприятий, которые открывают уикенд. Но не стоит опасаться, сегодня можно сделать чисто музыкальный вечер, ведь концертов в столице хоть отбавляй. И выбрать что-нибудь можно по вкусу.

URIAH HEEP

Читай также: Жуткий клип солиста Rammstein порвал YouTube

Мировые легенды уже празднуют свое 50-летие, в честь которого они и отправились в мировое турне, не забыв при этом и об Украине, где у них также есть фанаты. Сегодня они докажут, что статутс звезд рок-н-ролла за ними все еще закреплен, а возраст - это только цифры в паспорте.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 349 гривен.

Uriah Heep /facebook.com/events/2591430444466318

Bob Moses

Канадский дуэт, который был номинирован на Грэмми, выступал на различных шоу и прокачивал залы и площадки фестивалей, уже этим вечером зажжет в Киеве со своим шоу. И это будет очень мощно и зрелищно!

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 999 гривен.

Bob Moses /facebook.com/events/719422301871555/

COMET IS COMING

Читай также: Появились первые видео и фото со съемок Матрицы 4

А вот эти ребята приезжают к нам из Лондона, где они являются одними из ярких представителей фанка, джаза, электроники и психоделического рока. Их музыка - саундтрек к вымышленному апокалипсису, но создают они его только на своих шоу, разрывая публику в пух и прах.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 990 гривен.

The Comet is Coming /facebook.com/events/654243568418839/

PARADISE LOST

Легендарные музыканты наконец-то возвращаются в Киев. Они не нуждаются в представлении, лучше вспомнить об их культовых хитах, в числе которых Icon, Draconian Times, One Second и прорывной Gothic.

BINGO (пр. Победы, 112). Начало: 20:00. Цена: от 850 гривен.

Paradise Lost /facebook.com/events/2503499559709512/

SONYASHNYK. EDM FESTIVAL

Читай также: Кинопремьеры недели

А сегодняшнюю ночь скрасит невероятный музыкальный фестиваль, который будет заряжать энергией и массой мощных выступлений. На одну сцену выйдут Jetfire, Deep Parliament, Selecta, Raft Tone, HouseVerstand и Jeremy Star, которые погрузят всех в незабываемую атмосферу музыки и веселья.

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 22:00. Цена: от 199 гривен.

Фестиваль /facebook.com/Sonyashnyk-110386913800890/

Ранее сообщалось о том, что в Сеть случайно слили список победителей Оскара-2020