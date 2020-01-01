Мадонна, Time to rock и YouTube-звезды: Чем заняться 6 февраля

Просмотр фильма о Мадонне и музыкальное шоу, концерт Time to rock, стендап и благотворительная встреча с YouTube-звездами - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 6 февраля /Getty Images

До выходных осталось совсем чуть-чуть, но мы рекомендуем не заставлять себя ждать, чтобы хорошо провести время и сделать вечер насыщенным интересными событиями. А все дело в том, что уже сегодня в столице пройдет масса мероприятий, из которых можно выбрать что-то для себя. И в нашу традиционную подборку вошли самые лучшие.

ПРОСМОТР ФИЛЬМА & МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ MADONNA

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Сегодня состоится просмотр биографического фильма о знаменитой певице под названием Мадонна. Рождение легенды, но на этом мероприятие не закончится. Сразу после показа Ultramarine Girls Band устроят яркое и зрелищное шоу, в которой исполнят знаменитые хиты поп-звезды.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Мадонна /facebook.com/events/578184992912650/

TIME TO ROCK: СТАНЦИЯ МИР & KOSMOPOLIS

Легенды киевской альтернативной сцены Станция мир сегодня выступят вместе с представителями нового рока Kosmopolis. Обе команды удивят мощным звуком и классным шоу, которое придется по душе многим, ведь именно здесь будет объединена музыка поколений.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Time To Rock /facebook.com/events/1172687622927863/

Действенная ты!

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Вдохновляющая встреча с женщинами, которые достигли успеха в своих делах, а также являются звездами YouTube. Среди них - Янина Соколова, Маша Сибова, Елена Грицай, Сабина Мусина и Ила Кузнецова. Они поделятся своим опытом, а также помогут собрать деньги на лечение Кристины Гмырянской, которой диагностировали рак молочной железы.

Где? Unit.City (ул. Дорогожицкая, 3, корп. B12). Начало: 18:00. Цена: от 350 гривен.

Действенная ты! /facebook.com/events/175306896905673/

Подпольный стендап: Юра Коломиец

И в этот вечер также состоится стендап-концерт, но на этот раз это будет сольное выступление комика Юры Коломиеца. Он идеально сочетает ирландскую культуру и киевский андеграунд, показывая комедию без ограничений.

Golden Gate (ул. Золотоворотская, 15). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап

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