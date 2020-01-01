Музыка, стендап и театр: Чем заняться 5 февраля

Шоу композитора Влада Солодовникова, стендап и спектакли - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 5 февраля /Flickr

Эту пасмурную среду можно сделать немножко теплее и ярче с помощью эмоций и хорошего настроения, которое может появиться от похода в театр, на концерт или юмористическое шоу. Особо грандиозных событий сегодня нет, но однозначно они помогут скрасить вечер.

ИМПРОВИЗАТОР. ЛЕГЕНДЫ ОДНОГО ПИАНИСТА

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Музыкальное шоу от пианиста Влада Солодовникова, который сегодня будет радовать импровизациями авторской музыкой, интерпретируя джазовый мейнстрим от 30-ых до современных фолка, инди-рока, джаза и фьюжна. А дополнит все это зрелищная полнокупольная проекция.

Где? Киевский Планетарий (ул. Б. Васильковская, 57/3). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен.

Импровизатор /facebook.com/events/171080207575678/

Женщина на миллион

Авантюрно-комедийный спектакль с эротическим акцентом, где сюжет рассказывает о двух семейных парах, которых собираются выселить из квартиры. Они внезапно решаются на одну авантюру, но результат ее удивит многих, ведь неожиданный визит сможет заставить показать каждого из них свое истинное лицо.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, малый зал). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Женщина на миллион /facebook.com/events/640452923162184/

Стендап и вино

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Что может быть лучше, чем отличная и непринужденная атмосфера, отдых и комедия в среду вечером? Популярный комик Макс Вышинский покажет зрителям свои новые шутки, дабы проверить материал перед большим концертом, а также порадует материалом, который полюбился зрителям.

Где? G Point (ул. Хорива, 25). Начало: 19:30. Цена: от 150 гривен.

Стендап /facebook.com/events/1380286922136535/

Тестостерон или пир духа

Авторы этого спектакля заявляют, что это смешнейшая и искрометная комедия с фонтаном позитива, иронии, сарказма, цинизма и экспрессии. Но лучше убедиться самим, посмотрев эти истории, в которых здесь несколько, и каждая из них особенная.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/456642335014527/

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