MONK, откровенная комедия и неделя моды: Чем заняться 4 февраля

Концерт Monk, комедия от Черного Квадрата, Ukrainian Fashion Week и спектакль Метод Гренхольма - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 4 февраля /Flickr

Каждый день в столице проходят просто огромное количество мероприятий, которые могут скрасить любой день недели, да и всегда можно что-нибудь выбрать на свой вкус. Редакция Afisha.bigmir.net собрала лучшее из того, что пройдет вечером этого вторника в Киеве, чтобы вы уже сейчас могли построить планы.

MONK

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Авторский проект виртуозного джазового саксофониста Евгения Афанасенко, в котором он соединяет в один музыкальный коктейль acid jazz, smooth jazz, funk и fusion. И это яркое и современное шоу дополнит хип-хоп-балет Black Brides.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена от 150 гривен.

MONK /facebook.com/events/669773280225287/

Метод Гренхольма

Спектакль, основанный на пьесе Жорди Гальсерама, рассказывает о людях, которые хотят получить рабочее место в престижной компании. Но с ними не будут проводить стандартное собеседование, а взамен голос экзаменатора будет давать указания, которые окажутся очень уж необычными.

Центральный дом офицером (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Метод Гренхольма /facebook.com/TeatrLesiKamyanske/

Ukrainian Fashion Week

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Уже четвертый день главного модного события нашей страны под названием Ukrainian Fashion Week, на котором будут представлены новые коллекции от отечественных дизайнеров. Сегодня в программе: различные презентации, шоу, а также показы Motrya/ Kristina Laptso&KHMARA SHOES, Darja Donezz design, KASS, Andre Tan и другие.

Где? Мыстецкий арсенал (ул. Лаврская, 12). Время: 16:00 - 21:00. Цена: от 2000 гривен.

Ukrainian Fashion Week /facebook.com/events/2584006438315504/

Черный Квадрат. Все женщины продаются

Необычная, веселая, откровенная комедия, которая способна привлечь внимания своей душевностью и трогательным настроением. Ее авторы задаются вопросами о том, продаются ли женщины на самом деле, существует ли в мире любовь, а также, кто главнее в отношениях? И здесь герои обсуждают самые щепетильные темы, что точно повлияет и на зрителей.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/586208522214268/

Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн порвал YouTube трогательным клипом в память о Скрябине