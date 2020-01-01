Ukrainian Fashion Week, Майкл Маларки и украинское кино: Чем заняться 3 февраля

Ukrainian Fashion Week, концерты Флориана Файльмайра и Майкла Маларки, а также показ украинского фильма Мои мысли тихие - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 3 февраля /Flickr

Понедельник, как и всегда, начинается с новых дел, забот, учебы и многого другого, задавая темп для всех последующих рабочий дней. Но чтобы сделать этот день чуточку легче, можно отдыхать, посещая отличные мероприятия. И мы начинаем новую неделю вместе с вами, уже собрав в одну подборку лучшие концерты, шоу, кинопоказы и выставки, которые пройдут сегодня в Киеве.

FLORIAN FEILMAIR

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Знаменитый австрийский пианист уже успел стать одной из главных мировых звезд классической музыки, выиграв множество наград, а также посетив с концертами разные страны. Сегодня он выступит в Киеве, посвятив свое шоу 250-летию Людвига ван Бетховена.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Florian Feilmair /facebook.com/events/524560018148509/

MICHAEL MALARKEY

Популярный британский актер, звезда сериала Дневники Вампира Майкл Маларки является доказательством того, что талантливый человек талантлив во всем. Он записал мощный музыкальный альбом, в котором есть место нео-традиционному американскому фолку, эмоциям и глубоким рассуждениям. И в этот вечер киевлянам и гостям столицы выпала возможность услышать все это вживую.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 650 гривен.

Michael Malarkey /facebook.com/events/843924752673248/

Ukrainian Fashion Week

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Новый сезон украинской недели моды стартовал еще на минувших выходных, а уже сегодня пройдет его третий день. Здесь дизайнеры презентуют новые коллекции, анонсируют глобальные изменения в индустрии моды, а также будут лекции, разные показы и много всего другого.

Где? Мыстецкий арсенал (ул. Лаврская, 12). Время: 11:00 - 21:00. Цена: от 2000 гривен.

Ukrainian Fashion Week /facebook.com/events/203507700789883

Открытый показ фильма Мои мысли тихие

В этот понедельник также пройдет открытый показ украинской комедии Мои мысли тихие, которая доказала, что отечественная киноиндустрия может быть качественной, а жанр - смешным. А представит ленту исполнительница главной роли Ирма Витовская.

Кинотеатр Киевская Русь (ул. Сечевых Стрельцов, 93). Начало: 13:00. Вход свободный (по предварительной регистрации).

Мои мысли тихие /Артхаус Трафик

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