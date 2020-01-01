Ukrainian Fashion Week, Майкл Маларки и украинское кино: Чем заняться 3 февраля
Понедельник, как и всегда, начинается с новых дел, забот, учебы и многого другого, задавая темп для всех последующих рабочий дней. Но чтобы сделать этот день чуточку легче, можно отдыхать, посещая отличные мероприятия. И мы начинаем новую неделю вместе с вами, уже собрав в одну подборку лучшие концерты, шоу, кинопоказы и выставки, которые пройдут сегодня в Киеве.
FLORIAN FEILMAIR
Читай также: Вышел трейлер украинского фильма Черкассы
Знаменитый австрийский пианист уже успел стать одной из главных мировых звезд классической музыки, выиграв множество наград, а также посетив с концертами разные страны. Сегодня он выступит в Киеве, посвятив свое шоу 250-летию Людвига ван Бетховена.
Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.
MICHAEL MALARKEY
Популярный британский актер, звезда сериала Дневники Вампира Майкл Маларки является доказательством того, что талантливый человек талантлив во всем. Он записал мощный музыкальный альбом, в котором есть место нео-традиционному американскому фолку, эмоциям и глубоким рассуждениям. И в этот вечер киевлянам и гостям столицы выпала возможность услышать все это вживую.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 650 гривен.
Ukrainian Fashion Week
Читай также: В Британии назвали лучшие фильмы 2019 года
Новый сезон украинской недели моды стартовал еще на минувших выходных, а уже сегодня пройдет его третий день. Здесь дизайнеры презентуют новые коллекции, анонсируют глобальные изменения в индустрии моды, а также будут лекции, разные показы и много всего другого.
Где? Мыстецкий арсенал (ул. Лаврская, 12). Время: 11:00 - 21:00. Цена: от 2000 гривен.
Открытый показ фильма Мои мысли тихие
В этот понедельник также пройдет открытый показ украинской комедии Мои мысли тихие, которая доказала, что отечественная киноиндустрия может быть качественной, а жанр - смешным. А представит ленту исполнительница главной роли Ирма Витовская.
Кинотеатр Киевская Русь (ул. Сечевых Стрельцов, 93). Начало: 13:00. Вход свободный (по предварительной регистрации).
Ранее сообщалось о том, что известные пранкеры разыграли Хоакина Феникса от лица Греты Тунберг