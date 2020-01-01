Музыка, юмор и спектакль для взрослых: Чем заняться 31 января

Концерт Angelov, стендап, шоу Love Stories Show and Champagne и спектакль Любовники на заказ - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 31 января /Depositphotos

Последний день недели в этот раз связан с последним днем января, а это значит, что 2/3 зимы уже за спиной. И за всей жизненной суматохой бывает сложно уследить за течением времени, поэтому иногда очень важно остановиться, расслабиться и дать себе отдохнуть. Ну и какой повод для этого может быть лучше, чем наступление выходных?

Angelov

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Восходящая звезда электронной украинской сцены уже успел нашуметь в прошлом году (его музыка звучала даже на Tomorrowland), а сегодня пройдет вечеринка с его участием в столице. И это должно быть очень круто, особенно, для тех, кому хочется оторваться от души, получить дозу энергии и просто потанцевать.

Где? SkyBar (ул. Б. Васильковская, 5). Начало: 23:00. Цена: от 300 гривен.

Angelov /facebook.com/events/695030651349118/

Love Stories Show and Champagne

Мини-спектакль в лучших традициях французского Кабаре, который оправдывает возрастное ограничение. Это будет шоу с танцовщицами, сияющими кристаллами, музыкой и иллюзиями, которое может сделать сегодняшний вечер особенным.

Lips Cabaret (пл. Победы, 1). Начало: 21:00. Цена: от 1000 гривен.

Кабаре /facebook

Подпольный стендап

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Сегодня создавать дружескую атмосферу, шутить и рассказывать интереснейшие истории будут такие резиденты Подпольного, как Егор Шатайло, Сергей Липко, Кирилл Богдан и Дядя Женя. Все это - комики с опытом и острым умом, так что можно будет просто расслабиться и наслаждаться происходящим.

Где? K.Point (ул. Глубочицкая, 72). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/833765693712785/

Любовники на заказ

Спектакль о безумном мире любви, где будет юмор, интриги и даже сексуальность, а главную роль здесь играет звезда театра и кино Георгий Поволоцкий. Сюжет расскажет о том, как супруги решили устроить романтический вечер, который пошел не по плану.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, малый зал). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Любовники на заказ /facebook.com/egoistteatr/

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне удивил фанатов сменой внешности