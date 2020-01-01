Джаз для взрослых, Евгений Онегин и эротическая комедия: Чем заняться 28 января

Джаз с Алексеем Коганом, спектакль Евгений Онегин, комедия от Черного Квадрата и шоу Интерстеллар - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 28 февраля /Depositphotos

Мероприятия в столице продолжаются полным ходом изо дня в день. И хоть каких-то громких и масштабных событий сегодня не предвидеться, этот вечер все же будет наполнен отличной музыкой, шоу и театром.

Джаз для взрослых

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Шикарное музыкальное шоу с Алексеем Коганом и коллективом Jazz in Kiev Band, которые в этот вторник сыграют вживую музыкальные иллюстрации из легендарных композиций. А кроме этого, здесь будет уникальный репертуар, отличная атмосфера и хореография от балета NC-17 Showballet.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 270 гривен.

Джаз /facebook.com/events/446793682891689/

Евгений Онегин

Спектакль, основанный на одноименном произведении Александра Пушкина, пройдет впервые в Киеве один-единственный раз. И это будут вечные темы в современной интерпретации, замечательном музыкальном сопровождении и красивой визуальном оформлении.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, малый зал). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Евгений Онегин /Facebook

Две полоски или двойная сплошная любви

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Эта комедия от театра Черный Квадрат, как всегда, наполнена актуальными темами об отношениях мужчин и женщин, массой юмора, откровенность, а также эротизмом. А вот о сюжете можно догадаться из названия и это будут истории о том, как две полоски на тесте меняют жизни пар.

Где? Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:30. Цена: от 179 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/teatr.artkvadrat

Органное шоу Interstellar

На этом шоу будет воссоздано звучание и акустика собора Нотр-Дам, а насладиться можно будет произведениями композиторов разных времен - от Баха до Мессиана. И разбавит все это сферическая проекция, которая погрузит зрителей в другую реальность.

Киевский планетарий (ул. Б. Васильковская, 57/3). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен.

Интерстеллар /facebook.com/events/509623213004709/

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