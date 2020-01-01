Ульяна Супрун, Дон Жуан и джаз: Чем заняться 27 января

Лекция Супрун, спектакль Дон Жуан, джаз и концерт Kyiv Mozart Quartet - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 27 января /Depositphotos

Новая неделя начинается с самыми разнообразными мероприятиями, которые будут радовать ежедневно киевлян и гостей столицы. А мы по традиции уже собрали лучшие из тех, что пройдут сегодня, чтобы вы прямо сейчас могли строить планы на вечер.

JAZZ KOLO - ALEGRIA

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Сегодня в одном из лучших клубов Киева выступит квартет из Украины, Бразилии и Дании. Они исполнят собственные композиции, которые наполнены бразильским и скандинавским колоритом, вживую с музыкальными инструментами.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Jazz Kolo /facebook.com/events/929131450821735/

Открытая лекция Ульяны Супрун

Ничто не остановит перемены, время которых настало - именно такое название носит лекции бывшей и. о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун. Сегодня она расскажет о том, как в нашей стране все меняется, и как бороться с недоверием к государственным институтам в Украине.

Urban space 500 (ул. Б. Гринченко, 9). Начало: 18:00. Вход свободный (по предварительно регистрации).

Лекция Ульяны Супрун /facebook.com/events/1000134733705919/

Дон Жуан. Коктейль

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Спектакль об образе легендарного соблазнителя, героя-любовника, развратника, который переосмысляет его историю и задается вопросом - кем же он был на самом деле? Это будет необычная и интересная постановка, в которой главные роли исполняют Михаил Кукуюк, Алексей Вертинский, Александр Ярема, Анна Кузина и другие.

Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Дон Жуан

KYIV MOZART QUARTET - RAVEL & BRAHMS

Камерный вечер музыки в атмосферном зале, где сегодня прозвучат избранные композиции М. Равеля и Й. Брамса. А исполнят эти невероятные произведения вживую на музыкальных инструментах знаменитые Kyiv Mozart Quartet с участием Антона Барышевского (фортепиано).

Дом Актера (Ярославов Вал, 7). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Kyiv Mozart Quartet /facebook.com/events/756561658199755/

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