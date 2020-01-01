Ульяна Супрун, Дон Жуан и джаз: Чем заняться 27 января
Новая неделя начинается с самыми разнообразными мероприятиями, которые будут радовать ежедневно киевлян и гостей столицы. А мы по традиции уже собрали лучшие из тех, что пройдут сегодня, чтобы вы прямо сейчас могли строить планы на вечер.
JAZZ KOLO - ALEGRIA
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Сегодня в одном из лучших клубов Киева выступит квартет из Украины, Бразилии и Дании. Они исполнят собственные композиции, которые наполнены бразильским и скандинавским колоритом, вживую с музыкальными инструментами.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.
Открытая лекция Ульяны Супрун
Ничто не остановит перемены, время которых настало - именно такое название носит лекции бывшей и. о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун. Сегодня она расскажет о том, как в нашей стране все меняется, и как бороться с недоверием к государственным институтам в Украине.
Urban space 500 (ул. Б. Гринченко, 9). Начало: 18:00. Вход свободный (по предварительно регистрации).
Дон Жуан. Коктейль
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Спектакль об образе легендарного соблазнителя, героя-любовника, развратника, который переосмысляет его историю и задается вопросом - кем же он был на самом деле? Это будет необычная и интересная постановка, в которой главные роли исполняют Михаил Кукуюк, Алексей Вертинский, Александр Ярема, Анна Кузина и другие.
Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.
KYIV MOZART QUARTET - RAVEL & BRAHMS
Камерный вечер музыки в атмосферном зале, где сегодня прозвучат избранные композиции М. Равеля и Й. Брамса. А исполнят эти невероятные произведения вживую на музыкальных инструментах знаменитые Kyiv Mozart Quartet с участием Антона Барышевского (фортепиано).
Дом Актера (Ярославов Вал, 7). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.
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