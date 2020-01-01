Jerry Heil, Наталья Могилевская и сексуальное шоу: Чем заняться 23 января

Благотворительный концерт со звездами, стендап, шоу Варьете Рояль и спектакль Однажды на Брайтоне - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 23 января /instagram.com/thejerryheil

Сегодня в Киеве пройдет немало концертов, шоу и спектаклей, который однозначно помогут скрасить этот вечер. И мы собрали самые лучшие из них, потому что мы знаем, как важно иногда отдыхать, и делать это не только дома, но и в хороших местах столицы.

LEONTOVYCH_HELP. Благотворительный звездный концерт

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Дом детства знаменитого украинского композитора и автора того самого Щедрика уже близок к разрушению, но сегодня будут собираться деньги на его спасение. Здесь будет благотворительный аукцион, а также пройдет концерт со звездами, среди которых: Наталья Могилевская, Jerry Heil, TAYANNA, Тоня Матвиенко и другие.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 18:30. Цена: от 2000 гривен.

Благотворительный концерт /facebook.com/events/2746372902253287/

Варьете Рояль. 21+

Изысканное и зрелищное шоу, которое подходит только для взрослых (не зря ведь рейтинг 21+) и может стать новой культурной традицией Киева. Это будет аналог легендарных парижских кабаре с провокацией, перформансами, коммуникацией с гостями, а также с изящной сексуальностью и эротизмом.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 790 гривен.

Варьете Рояль /facebook.com/events/681771372249423/

Однажды на Брайтоне

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Спектакль об эмигранте из Союза, который приехал в Америку за своим счастьем. Однажды он переходил дорогу на красный и его сбила на своем автомобиле одна леди, которую суд приговорил ухаживать за ним. И эти двое абсолютно разных людей будут искать к душам друг друга.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Спектакль /facebook.com/tickethunt.net/

Подпольные истории

И этим вечером четверга знаменитый Подпольный Стендап продолжает серию вечеринок в формате сторителлинга. Здесь комики поделятся с вами своими самыми невероятными, абсурдными, смешными, грустными, потрясающими, откровенными и местами даже нелепыми историями. И они вас действительно удивят, рассмешат и помогут просто расслабиться и получить удовольствие.

Golden Gate (ул. Золотоворотская, 15). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2914383318620220/

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