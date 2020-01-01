Jacob Banks, киноперформанс и комедия для взрослых: Чем заняться 22 января

Концерт Jacob Banks, комедия от Черного Квадрата, музыка Вивальди и киноперформанс Соль из Бонневилля - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 22 января /depositphotos

Половина рабочей недели уже позади и, если вы все еще не позволяли себе активно отдохнуть, то настало самое время. Сегодня в Киеве пройдут концерты, спектакли и различные шоу, которые придутся по вкусу многим киевлянам и гостям столицы, ведь они скрасят досуг и позволят отвлечься от всего.

Jacob Banks

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Впервые в Украине со своим сольным концертом выступит популярный британский исполнитель, который представит свой дебютный альбом Village. Его музыку и голос нельзя спутать ни с чем, а к первой пластинке он шел несколько лет, покоряя свою аудиторию. И сегодня он точно порвет зал!

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 790 гривен.

Jacob Banks /facebook.com/events/512808689289487/

Киноперформанс Соль из Бонневилля

Этот музыкальный киноперформанс пройдет этим вечером с композиторами Лука Лебанидзе и Звяд Мгебришвили. Вместе с Sed Contra Ensemble они вживую исполнят саундтрек к документальному фильму Соль из Бонневиля от режиссера Семена Мозгового.

Довженко центр (ул. Васильковская, 1). Начало: 19:30. Вход по регистрации.

Киноперформанс /facebook.com/events/588972405000455/

Кто кого хочет?

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Спектакль от театра Черный Квадрат, который, как и другие их постановки, радует своим юмором, откровенностью и актуальностью. Это история о взаимоотношениях мужчины и женщины, о чувствах и об изменениях.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Черный квадрат /facebook.com/events/594620757972811/

Антонио Вивальди. Времена года

Музыка Вивальди никогда не стареет и покоряет сердца людей до сих пор. Сегодня его легендарные и прекрасные Времена года будут сыграны коллективом Киевские солисты, которые стали настоящими звездами после выступлений в мировых залах.

Дом актера (ул. Ярославов Вал, 7). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Вивальди /facebook.com/events/620923918446535/

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