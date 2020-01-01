Jazzforacat, балет и эротическая комедия: Чем заняться 21 января

Концерты Jazzforacat, BELCANTO TENORS, балет от Раду Поклитару и спектакль от Черного Квадрата - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 21 января /Flickr

Если вы все еще думаете, чем же заняться сегодня после учебы или работы, то вы попали по адресу. Мы собрали традиционную подборку лучших мероприятий в Киеве, которые помогут скрасить досуг и сделать этот вечер хотя бы чуточку особенным.

Jazzforacat

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Эти молодые украинские музыканты-мультиинструменталисты являются представителями нового поколения отечественной сцены, которые могут рвать зал своим творчеством. У их фронтмена завораживающий тембр голоса, который прекрасно звучит под струнный квартет, перкуссию, гитару, кларнет и саксофон.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Jazzforacat /facebook.com/events/1395874280586467

KYIV MODERN BALLET

Знаменитый балет сегодня будет в двух частях. Первая, поставленная легендарным Раду Поклитару, - Двое на качели, основанная на одноименной пьесе Уильяма Гибсона. Вторая - 1984. Другая, которая поставлена по мотивам культового романа-антиутопии.

Киевский театр оперы и балеты для детей и юношества (ул. Межигорская, 2). Начало: 19:00. Цена: от 50 гривен.

Балет /facebook.com/events/2970215589664018/

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Спектакль от театра Черный Квадрат, на котором можно отдохнуть душой, посмеяться и даже задуматься о важных вещах. Эта лирическая комедия с нотками эротики расскажет о любви и о том, какой разной она бывает и на что способны люди ради нее.

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/543866969791234/

BELCANTO TENORS

Каждый из участников этого квартета является обладателем невероятного, экспрессивного и красивого голоса. Они используют смесь классической оперы, романтики и современной музыки, покоряя своих слушателей с первых минут выступления. А еще важно отметить, что исполняют композиции они на разных языках.

Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Б. Васильковская, 53/3). Начало: 19:00. Цена: от 120 гривен.

Tenors Bel’canto /facebook.com/events/841614659617220/

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