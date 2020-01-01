Звезды Лиги Смеха, мужской стриптиз и украинское кино: Чем заняться 20 января

Спектакли Что нужно холостяку, Мужики не танцуют стриптиз, выставка Магия Кино и шоу от Воробушка - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 20 января /facebook.com/vorobushekofficial/

Мы в курсе, что понедельник - это достаточно тяжелый день недели и нужно заставлять себя работать, учиться и заниматься прочими делами после отдыха в выходные. И все это никуда не денется, однако сделать этот день проще и приятнее можно с отдыхом на мероприятиях, где можно отдохнуть, набраться сил и получить массу впечатлений и эмоций.

Длинная импровизация Воробушка

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Популярная команда Воробушек, которые несколько сезонов подряд рвали залы на Лиге Смеха, частенько дают сольные концерты, на которых не меньше юмора и абсурда, иногда взрывающего мозг. А уже сегодня вечером этот инародный театр будет много импровизировать, а зависеть темы будут от самих зрителей.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Воробушек /facebook.com/vorobushekofficial/

Мужики не танцуют стриптиз

Спектакль о самых разных мужчинах, которых связывает одно - все они потеряли работу и остались без денег. Теперь они, никогда не делавшие ранее ничего подобного, должны стать часть элитного мужского стриптиза. И это будет феерическое шоу, наполненное юмором, страстями, зрелищем и, конечно же, позитивом.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, малый зал). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Мужики не танцуют стриптиз /facebook

Выставка костюмов Магия Кино

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Кино в Украине становится лучше и качественнее, а одним из важнейших компонентов картинки являются именно костюмы. На новой выставке от FILM.UA любой желающий сможет попасть в мир кино, заглянуть за кулисы и узнать о работе мастеров. А среди всего буду здесь также костюмы из Захара Беркута, Преданной (Віддана), Крепостная и прочих проектов.

Где? Концерт-холл ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). Время: 12:00 - 20:00. Цена: от 90 гривен.

Магия кино /facebook.com/events/1477987132355741/

Что нужно холостяку

Еще одна сегодняшняя постановка, в центре сюжета которой - молодая супружеская пара, которая переживает первый тяжелый период в своих отношениях. И эта история, в первую очередь, наполнена любовью, а также латиноамериканскими танцами, сонетами Шекспира, сюрпризами и музыкой Скрябина.

Театр на Михайловской (ул. Михайловская, 24Ж, верхняя сцена). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Что нужно холостяку /facebook.com/nut.kyiv/

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