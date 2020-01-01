Табула Раса, команда Днепр и Антон Лирник: Чем заняться 17 января

Концерт команды Днепр, группы Табула Раса, стендап с Антоном Лирником и спектакль 18+ - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 17 января /instagram.com/komandadnepr/

Рабочая неделя наконец-то заканчивается и уже сегодня можно доделать все свои дела и со спокойной душой встречать выходные. Кому-то, возможно, лучше будет отдохнуть дома, но если хотите отлично провести время на мероприятиях, но еще не знаете, куда можно пойти, то для вас мы подобрали лучшее из того, что сегодня пройдет в столице.

Днепр

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Большой концерт популярной команды, которая была еще звездами КВН, а также участвовала в пятом сезоне Лиги Смеха. На сцену выйдет и смешить зрителей будет весь состав, включая Игоря Ласточкина и Юрия Ткача. Поэтому будет ярко, весело и незабываемо!

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Днепр /instagram.com/komandadnepr/

Табула Раса

Полные залы, толпы фанатов, невероятные хиты, вершины хит-парадов - все это о группе Табула Раса, которая давно заняла свое место в зале славы украинского рока, а также обрела статус культовой. Они до сих пор выступают с концертами и радуют не только драйвом, но и душевностью.

Docker Pub (ул. Богатырская, 25). Начало: 22:00. Цена: от 125 гривен.

Табула Раса /facebook.com/tabularasa.com.ua/

Жажда 18+

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Спектакль от театра Тысячелетие, основанный на романе Камера Обскура Владимира Набокова. Лейтмотив постановки - самые разные проявления человеческой жажды, а также то, к чему она может привести. И это сильная работа, дающая сложные ответы на не менее сложные вопросы.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, малый зал). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Жажда /facebook.com/events/2545821409022380/

Разгон от Stand Up. Антон Лирник

Стендап-концерты проходят в Киеве чуть ли не каждый день, и сегодня - не исключение! Это будет отличное и смешное шоу, где выступят разные комики, а вишенкой на торте этого вечера будет Антон Лирник. Здесь можно будет увидеть творческий процесс рождения шутки в камерной и душевной атмосфере, а кроме этого, будет вестись съемка для YouTube.

The HOUSE guest and party (ул. Жилянская, 97Б). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен.

Стендап-разгон /facebook.com/events/550865778802320/

Ранее сообщалось о том, что Уилл Смит и Мартин Лоуренс неожиданно обратились к украинцам