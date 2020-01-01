Концерты, юмор и женский спектакль: Чем заняться 16 января

Спектакль Быть снизу, стендап-шоу, концерт в честь Старого Нового года и выступление группы Ot Vinta - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 16 января /depositphotos

Сегодняшний вечер отправляет на финишную прямую перед выходными, но и его можно провести с удовольствием, отдыхая, развлекаясь и получая удовольствие. И помогут во всем этом сегодняшние концерты, шоу и спектакли, которые пройдут в Киеве, и которых мы подготовили информацию, что бы прямо сейчас могли определиться с выбором.

Старый Новый Год

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Мощная вечеринка, посвященная Старому Новому Году, который пусть и прошел два дня назад, но такое празднование пропускать нельзя. На одну сцену сегодня выйдут группы Бамбинтон, Ruberos и певица LAUTA. А за всем этим последует мощный сет от DJ Harvis.

Где? Canadian Club (бул. Леси Украинки, 23Б). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Старый Новый Год /facebook.com/events/511406749787782/

Быть снизу

Спектакль 18+ о трех разных женщинах, которые встретились на тренинге Как стать счастливой. Их обещают научить делать все, чтобы понравиться мужчинам, но не всегда рекламные слоганы бывают правдивы.

Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Быть снизу /facebook.com/events/2372553776351907/

Stand Up Клуб

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Здесь соберутся одни из лучших комиков страны, которые разрывают своим юмором различные проекты и шоу. Среди них: Коля Зырянов, Бекир Мамедиев, Настя Дерская, Никита Шевчук и Денис Кораблев. И с ними этот вечер заиграет новыми красками, ведь будет атмосферно, смешно и даже интересно.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.

Стендап Клуб /facebook.com/events/2910728902273642/

Ot Vinta

Популярная украинская группа, которую любят даже за пределами нашей страны, ведь в их репертуаре не только мощные песни, но драйв, юмор и море позитива. Сегодня они порвут зал невероятным шоу, на котором раскачают треками и покажут, на что они способны.

Docker Pub (ул. Богатырская, 25). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

От Винта /facebook.com/events/971957903175796/

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