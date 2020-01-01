Остап Ступка, стендап и релакс-шоу: Чем заняться 15 января

Ароматическое шоу, рождественский концерт, спектакль с Екатериной Кистень и Остапом Ступкой, а также стендап-шоу - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 15 января /Flickr

Среда - это самая средина недели и немаловажно хотя бы теперь сделать перевалочный пункт, позволить себе отдохнуть, набраться сил и энергии, или же просто развлечься и получить заряд хорошего настроения. И мы знаем, где все это можно сделать, поэтом собрали для вас традиционную подборку мероприятий в Киеве.

Оксана Муха. Рождественский концерт Тихая ночь

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Праздники продолжаются до тех пор пока в столице продолжаются тематические мероприятия. И в этот вечер с рождественским концертом выступит певица Оксана Муха, исполняющая любимые, авторские и малознакомые колядки со всех уголков нашей страны в необычных аранжировках.

Где? Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Б. Васильковская, 53/3). Начало: 19:30. Цена: от 390 гривен.

Рождественский концерт /facebook.com/events/431509994224406/

И только смерть разлучит нас

Отличный спектакль, главные роли в котором сыграли Екатерина Кистень, Остап Ступка и Константин Костишин. Главная героиня - роковая женщина, с которой знакомится мужчина, считающий, что ему повезло. Но оказывается, что у нее законный муж, и вместе они задумали убить его, используя для этого самые разные способы.

Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 350 гривен.

Спектакль /Facebook

Подпольные разгоны

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Юмористическое стендап-шоу в новом формате разгонов, на котором комики будут обсуждать важные и актуальные темы, шутить и, что немаловажно, импровизировать. А зрителям остается лишь расслабиться, получать удовольствие и смеяться, потому что здесь точно будет над чем!

Где? ЗВ Republic (ул. Г. Кирпы, 5Б). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/454377652138071/

Парфюмер. Ароматическое релакс-шоу

Антистресс-концерт - это шоу, сочетающее в себе живое исполнение инструментальной музыки, зрелищной проекции на огромном куполе и ароматических инсталляций. И все это позволит гостям унестись в невероятную атмосферу, а также снизить уровень стресса и восстановить эмоциональное равновесия, получая удовольствие.

Киевский планетарий (ул. Б. Васильковская, 57/3). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен.

Парфюмер /facebook.com/KyivPlanetarium/

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