ТНМК, Five Finger Death Punch и Стус: Чем заняться 14 января

Концерты ТНМК, Five Finger Death Punch, шоу, посвященное Василию Стусу и спектакль от Черного Квадрата - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 14 января /facebook.com/TNMKband/

В эту ночь в Украине отмечался Старый Новый год, и хоть государственного выходного у нас нет, закрепить празднование можно на отличных концертах в Киеве (как отечественных музыкантов, так и иностранных), а также походом в театр, который точно поднимет настроение. И, если вы все же решитесь отправиться куда-то после рабочего дня, то для вас мы по традиции собрали лучшие события вторника.

FIVE FINGER DEATH PUNCH

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Культовая группа отправляется в европейский тур и уже сегодня в Киеве они устроят масштабное, грандиозное и просто драйвовое шоу. Эти гиганты рока и метала сыграют свои лучшие хиты и новые треки на одной из самых больших площадок нашей страны. Так что на этом концерте будет очень горячо!

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 19:00. Цена: от 790 гривен.

Five Finger Death Punch /facebook.com/events/541758479915893/

ТНМК

Концерт культовых Танков в этот раз называется Рождественский Вертеп и посвящен он, как не сложно догадаться, зимним праздникам. В этот раз музыканты выступят с акустической программой, а кроме этого, они будут наряжены в персонажей украинского вертепа, поэтому между песнями зрителей ждут потрясающие мини-спектакли.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

ТНМК /facebook.com/events/486550641983669/

НЕПОКОРЕННЫЙ ПРОROCK. КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ ВАСИЛИЮ СТУСУ

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Концерт-посвящение гениальному украинскому поэту, диссиденту Василию Стусу, которого запрещали, а его произведения уничтожали. Прошло почти 35 лет со дня его смерти и в этот вечер украинские музыканты положат его стихи на музыку, чтобы они получили многожанровое воплощение и зазвучали по-новому, погружая всех в его непревзойденное творчество.

Где? Дом звукозаписи Украинского радио (ул. Л. Первомайского, 5-Б). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Непокоренный ПроRock /facebook.com/events/445189216119137/

Налево от разлуки, на север от тебя

Острая трагикомедия с одним актом от популярного театра Черный Квадрат расскажет об одной семье, в которой все очень непросто в интимных вопросах. И все начнется как обычная бытовуха, но будет очень смешно, а закончится самым непредсказуемым образом.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:30. Цена: от 179 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/teatr.artkvadrat

Ранее сообщалось о том, что Однажды в Голливуде стал лучшим фильмом года по версии Critics’ Choice Awards