Новогодний фестиваль, мастер-класс и театр: Чем заняться 13 января

Фестиваль гигантских фонарей, мастер-класс по живописи, спектакль Восток-Запад и зимнее мероприятие на Контрактовой - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 13 января /depositphotos

В новую неделю - с новыми мероприятиями! Конечно, все свои дела никуда не денешь, но если у вас вечера свободные, то их можно провести и не дома, а в разных уголках нашей столицы. И мы собрали для вас лучшие события этого понедельника, которые сделают его хотя бы немного, но лучше.

Восток-Запад

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Спектакль от театра Актер, основанный на пяти пьесах, которые написали подростки с востока и запада Украины. Они здесь раскрывают свою реальность, мечты, радости, страхи и прочее. А воплощают на сцене эти невероятные истории звездные актеры.

Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 80 гривен.

Восток-Запад /facebook.com/teatractor/

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Этот фестиваль проходит со средины ноября, но у киевлян и гостей столицы все еще есть возможность посетить это зрелище, начисляющее более 30 шикарных инсталляций. А кроме этого здесь есть анимационные зоны, праздничная ярмарка, классная атмосфера и много всего другого.

Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Начало: 16:00. Цена: от 160 гривен.

Фестиваль гигантских фонарей /facebook.com/events/583125335796468/

Мастер-класс по масляной живописи

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Не стоит забывать, что отдых можно совмещать еще и с полезной, а именно - с творческим развитием. В этот вечер можно почувствовать себя настоящим художником (хотя бы начинающим), а помогут в этом опытные преподаватели, которые расскажут и покажут, что и где рисовать, и укажут на ошибки, помогая их исправить. Это будут три часа мастер-класса для новичков, которые пройдут не зря!

Где? Студия Фри Арт (ул. Тимошенко, 21, корп. 12-А). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Мастер-класс /Facebook

Зимняя Сільподія

А на Контрактовой эту зиму можно скрасить отличным времяпровождением, где царит атмосфера праздника и сказки. Здесь открыт каток с прокатом коньков, тюбинговая горка, игры и развлечения для взрослых и детей, а также фудкорт с вкусной едой и напитками. И все это до 19-го января.

Контрактовая площадь. Время: 12:00 - 21:00. Вход свободный.

Контрактовая площадь /facebook.com/events/444769589532697/

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