Новогодний фестиваль, мастер-класс и театр: Чем заняться 13 января
В новую неделю - с новыми мероприятиями! Конечно, все свои дела никуда не денешь, но если у вас вечера свободные, то их можно провести и не дома, а в разных уголках нашей столицы. И мы собрали для вас лучшие события этого понедельника, которые сделают его хотя бы немного, но лучше.
Восток-Запад
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Спектакль от театра Актер, основанный на пяти пьесах, которые написали подростки с востока и запада Украины. Они здесь раскрывают свою реальность, мечты, радости, страхи и прочее. А воплощают на сцене эти невероятные истории звездные актеры.
Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 80 гривен.
Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей
Этот фестиваль проходит со средины ноября, но у киевлян и гостей столицы все еще есть возможность посетить это зрелище, начисляющее более 30 шикарных инсталляций. А кроме этого здесь есть анимационные зоны, праздничная ярмарка, классная атмосфера и много всего другого.
Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Начало: 16:00. Цена: от 160 гривен.
Мастер-класс по масляной живописи
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Не стоит забывать, что отдых можно совмещать еще и с полезной, а именно - с творческим развитием. В этот вечер можно почувствовать себя настоящим художником (хотя бы начинающим), а помогут в этом опытные преподаватели, которые расскажут и покажут, что и где рисовать, и укажут на ошибки, помогая их исправить. Это будут три часа мастер-класса для новичков, которые пройдут не зря!
Где? Студия Фри Арт (ул. Тимошенко, 21, корп. 12-А). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.
Зимняя Сільподія
А на Контрактовой эту зиму можно скрасить отличным времяпровождением, где царит атмосфера праздника и сказки. Здесь открыт каток с прокатом коньков, тюбинговая горка, игры и развлечения для взрослых и детей, а также фудкорт с вкусной едой и напитками. И все это до 19-го января.
Контрактовая площадь. Время: 12:00 - 21:00. Вход свободный.
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