Рождественская музыка, Наони и юмор: Чем заняться 10 января
Рабочая неделя подходит к концу, Новый год и Рождество уже встретили, однако их празднования в столице не заканчиваются, потому что все еще можно сохранять эту атмосферу и настроение, чтобы отвлекаться от тяжелых будней. И уже сегодня пройдет несколько отличных концертов и юмористическое шоу, которые мы собрали в одну подборку, чтобы вы смогли построить планы на вечер пятницы.
MERRY SWINGING CHRISTMAS
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Дополнительный рождественский концерт замечательной Анико Долидзе и ее Big Band, на котором ее великолепный голос и живое звучание музыкальных инструментов сделают сегодняшний вечер сказочным. Ведь здесь знакомые всем рождественские композиции будут исполнены по-новому.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.
INGRID ARTHUR
Смесь соула, фанка, блюза и одного из самых сильных голосов в истории музыка - все это про зажигательную американскую певицу Ингрид Артур. Каждое ее шоу - невероятно, каждая песня - искренняя и мощная. В этом убедился уже весь мир и теперь есть возможность убедиться киевлянам и гостям столицы.
Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.
НАОНИ. Новогодние рок-хиты
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А что насчет масштабного праздничного концерта с программой, где звучат рок-хиты? Всемирно известный украинский оркестр НАОНИ сегодня исполнит новогодние песни с дополнением легендарных рок-шедевров. И все это будет звучат из более чем 60 уникальных музыкальных инструментов.
Где? Центральный дом офицеров (ул. М. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.
Подпольный стендап
Мощное и смешное стендап-шоу, на котором выступят отличные украинские комики - Свят Загайкевич, Денис Дума и Артур Петров. Эти ребята давно покорили своих зрителей и сегодня в очередной раз порадуют отличными и интересными историями, которые наполнены блестящим юмором.
Shooters (ул. Московская, 22). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.
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