Рождественская музыка, Наони и юмор: Чем заняться 10 января

Концерты Aniko Dolidze Big Band, Ingrid Arthur, Наони и стендап-шоу - Все это сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 10 января /depositphotos

Рабочая неделя подходит к концу, Новый год и Рождество уже встретили, однако их празднования в столице не заканчиваются, потому что все еще можно сохранять эту атмосферу и настроение, чтобы отвлекаться от тяжелых будней. И уже сегодня пройдет несколько отличных концертов и юмористическое шоу, которые мы собрали в одну подборку, чтобы вы смогли построить планы на вечер пятницы.

MERRY SWINGING CHRISTMAS

Читай также: Как отреагировали зрители на рождественский клип группы KAZKA

Дополнительный рождественский концерт замечательной Анико Долидзе и ее Big Band, на котором ее великолепный голос и живое звучание музыкальных инструментов сделают сегодняшний вечер сказочным. Ведь здесь знакомые всем рождественские композиции будут исполнены по-новому.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Aniko Dolidze Big Band /facebook.com/events/548826549029255/

INGRID ARTHUR

Смесь соула, фанка, блюза и одного из самых сильных голосов в истории музыка - все это про зажигательную американскую певицу Ингрид Артур. Каждое ее шоу - невероятно, каждая песня - искренняя и мощная. В этом убедился уже весь мир и теперь есть возможность убедиться киевлянам и гостям столицы.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Ingrid Arthur /facebook.com/events/2312010349129677/

НАОНИ. Новогодние рок-хиты

Читай также: Церемония вручения Оскара-2020 снова пройдет без ведущего

А что насчет масштабного праздничного концерта с программой, где звучат рок-хиты? Всемирно известный украинский оркестр НАОНИ сегодня исполнит новогодние песни с дополнением легендарных рок-шедевров. И все это будет звучат из более чем 60 уникальных музыкальных инструментов.

Где? Центральный дом офицеров (ул. М. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Наони /facebook.com/events/495396177718106/

Подпольный стендап

Мощное и смешное стендап-шоу, на котором выступят отличные украинские комики - Свят Загайкевич, Денис Дума и Артур Петров. Эти ребята давно покорили своих зрителей и сегодня в очередной раз порадуют отличными и интересными историями, которые наполнены блестящим юмором.

Shooters (ул. Московская, 22). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

Ранее сообщалось о том, что Леонардо ДиКаприо спас тонущего мужчину