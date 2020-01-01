Элвис Пресли, кинопоказ и стендап: Чем заняться 9 января

Концерт в честь Элвиса, стендап, кинопоказ фильма Бартон Финк и спектакль - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 9 января /Flickr

До следующего уикенда осталось не так уж и долго, но разве стоит его ждать только для того, чтобы отдохнуть и хорошо провести время, если это можно сделать уже сегодня? Так что пора уже строить планы, делать все свои сегодняшние дела, а вечером отправляться туда, где ваш досуг будет скрашен максимально качественно.

ELVIS 85: COVER-SHOW & VINYL-SET

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8-го января легендарному королю рок-н-ролла могло бы исполниться 85 лет. И эта вечеринка посвящена его творчеству. Здесь будут вживую исполнены лучшие его песни, которые стали гимнами поколений и просто бессмертными шедеврами.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Cover-show & Vinyl-set /facebook.com/events/1365770476924012/

Подпольные истории

Юмор - это всегда хорошо, а вот, когда комики делятся со зрителями реальными историями, тогда это еще лучше и интереснее. Ведь их рассказы наполнены впечатляющими фактами, массой шуток и, конечно же, в них каждый сможет найти себя.

Golden Gate (ул. Золотоворотская, 15). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/1444139275739202/

Кинопоказ фильма Бартон Финк

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В этот вечер четверга также состоится кинопоказ отличного фильма братьев Коэн под названием Бартон Финк. Лента является едкой пародией на Голливуд, а в центре сюжета - драматург, решивший написать сценарий к фильму про реслинг. Но он даже не подозревал, чем для него обернется участие в мире киноиндустрии.

Где? Дом (ул. Сагайдачного, 10/5). Начало: 19:00. Вход свободный.

Бартон Финк /facebook.com/events/1049494492083282/

Загадочное ночное убийство собаки

Спектакль, рассказывающий об одном необычно парне, который обладает абсолютной памятью и живет по-соседству. Однажды ночью он находит труп собаки, а обвиняют в убийстве его самого. Что и подталкивает его начать расследование самому, в ходе которого он обнаружит множество подводных камней о людях, живущих рядом.

Театр российской драмы им. Леси Украинки (ул. Б. Хмельницкого, 5). Начало: 19:00. Цена: от 40 гривен.

Загадочное ночное убийство собаки /Facebook

Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом