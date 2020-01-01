Новогодний джаз, сексуальный спектакль и песочная анимация: Чем заняться 2 января

Шоу песочной анимации, праздничный джаз и спектакль от Черного Квадрата - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 2 января /depositphotos

Вот и наступил новый 2020-ый год, выходные уже прошли, но эта рабочая неделя будет совсем короткой, после которой начнутся новый продолжительный уикенд. А пока не стоит забывать об отдыхе и развлечениях, которые могут стать частью ваших планов на вечер, ведь мы собрали лучшие из них, а вам остается только выбрать!

CHRISTMAS JAZZ SONGS

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Праздничное настроение должно продолжаться, а помогает в этом превосходная музыка, которая сегодня будет исполнена вживую популярным коллективом Old Fashioned Band. Они сыграют и споют особенные рождественские песни от культовых Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд.

Где? Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Christmas Jazz Songs /facebook.com/events/511217929724081/

Сексом дружбу не испортишь

Остро-сексуальная комедия для взрослых от театра Черный Квадрат - это отличный вариант для того, чтобы сделать сегодняшний вечер особенным и интересным. Ведь в истории, показанной здесь, поднимаются важные и актуальные темы, а кроме этого, здесь присутствует и фирменный юмор.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2289778097980024/

Шоу песочной анимации

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Этюды новогодних сказок и веселого Рождества - это удивительное песочное шоу-представление, которое основано на знаменитых сказках. Оно подходит для людей всех возрастов, которые готовы окунуться в волшебный и атмосферный мир, который поражает, ведь он невероятно насыщен, а его подача будет очень зрелищной!

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, малый зал). Начало: 15:00 и 18:00. Цена: от 300 гривен.

Песочная анимация /Facebook

Новогодний джаз

Мы точно знаем, что джаза много не бывает, а если он еще и новогодний, то наслаждаться им можно добрую половину зимы, как минимум, для того, чтобы насыщаться праздничным духом. Музыканты из Yellow Shoes Brass Band в этот вечер представят любимые мировые хиты, которые зазвучат по-новому.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Новогодний джаз /Facebook

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