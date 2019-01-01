Шлягер года, Крепкий Орешек и праздничный джаз: Чем заняться 26 декабря
Этот четверг - последний четверг в году и день, когда в прокат выходят оставшиеся фильмы 2019-го года. А еще сегодня в Киеве пройдет множество мероприятий, на которых можно отлично провести свое время. И мы собрали только лучшие из них.
Шлягер года. Финал 2019
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Душевный и романтичный предновогодний концерт, где пройдет феерия музыки, танца и песни. Здесь на одной сцене выступят знаменитые украинские артисты, среди которых: Ольга Сумская, Петр Черный, Павел Зибров, Анатолий Матвейчук, Дмитрий Коляденко, Алла Кудлай и другие.
Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.
CHRISTMAS JAZZ SONGS - LOUIS ARMSTRONG & ELLA FITZGERALD
Серия праздничных концертов, на которых звучит легендарная и любимая всем миром музыка, продолжается и сегодня. В этот замечательный вечер Old Fashioned Band исполнят легендарные композиции Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Так что за прекрасным новогодним и рождественским джазом только сюда!
Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.
Крепкий орешек
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Культовый и бессмертный фильм с Брюсом Уиллисом под названием Крепкий Орешек тоже имеет новогодний дух. И сегодня пройдет показ этой ленты, где можно просто насладиться просмотром, обсудить увиденное и окунуться в приятную атмосферу.
Где? Арт-клуб Тень (ул. Константиновсая, 1). Начало: 20:00. Цена: от 100 гривен.
Маэстро Азнавур. UNE VIE D`AMOUR
Легендарного шансонье уже нет с нами, но его история и музыка навсегда остались в сердцах и в памяти людей. И сегодня пройдет спектакль о его жизни и творчестве от актера Петра Миронова, основанный на пьесе Татьяны Алехиной, которая была написана из воспоминаний самого Азнавура.
Киевская крепость (вход с бул. Леси Украинки, 12-14). Начало: 19:30. Цена: от 125 гривен.
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