MONATIK, Нина Матвиенко и стендап: Чем заняться 24 декабря

Последняя Рождественская история с Тиной Кароль, Новогодний концерт с Ниной Матвиенко, спектакль Серенада Солнечной Долины и стендап Сергея Чиркова - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 24 декабря /facebook.com/MONATIK.Official

Завтра уже всех ждет праздничный выходной, а пока стоит денек поработать, чтобы уже вечером расслабиться и сходить куда-нибудь, если, конечно, у вас есть желание. А если оно есть, то уже настало время строить планы, а мы как всегда вам в этом поможем, ведь всегда знаем, куда сегодня пойти в Киеве.

Рождественская история с Тиной Кароль

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Грандиозная серия больших концертов уже подходит к концу, а в этот вечер состоится финальное мероприятие, где на одну сцену выйдут такие звезды украинского шоу-бизнеса, как MONATIK, Dzidzio, Без Обмежень, Женский Квартал, Олег Скрипка и многие другие.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Рождественская история /facebook.com/events/475492129671073/

Большой новогодний концерт

Праздники все ближе и ближе, а значит, что посвященных им мероприятий тоже все больше в столице. Сегодня на большом концерте выступят Капелла им. Ревуцкого и народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 20:00. Цена: от 80 гривен.

Новогодний концерт /facebook.com/events/412332676375378/

Подпольный стендап: Сергей Чирков

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Молодой и смелый стендап-комик не так давно выступил с сольной программой Пощечина общественному вкусу, которая порвала зал и стала эпатажным перформансом. Теперь пришло время повторить это. Но будьте на чеку, ведь Сергей может перейти границы, так как то, куда заведет этот вечер, не знает никто!

Где? Теплый ламповый (ул. Омеляновича-Павленко, 4/6). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2592543604160522/

Серенада солнечной долины

Комедийный спектакль, в котором главные роли сыграли Ольга Сумская, Владимир Горянский, Алексей Вертинский и другие. Это история о любовном треугольнике между музыкантом, певицей и норвежским беженцем. И помимо всепоглощающих чувств здесь будет замечательная музыка, хореография, декорации и яркие костюмы.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Серенада Солнечной Долины /facebook.com/events/2738036542926085/

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