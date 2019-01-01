Рок-шоу, ZBSband и юмор: Чем заняться 21 декабря

Рок-шоу, металл-премия, Калеки и ЗБСбэнт, а также стендап - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 21 декабря /depositphotos

На календаре уже суббота, но сегодня все еще продолжается рабочая неделя, а уикенд на этот раз будет длиться всего-то один день. Но это не так страшно, если даже в этот вечер можно расслабиться и просто хорошо провести время. А мы по традиции подскажем вам, где это можно сделать.

ROCK YOU!

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Масштабное шоу для всех, кто любит качественный и даже культовый рок, который был исполнен легендарными музыкантами. Сегодня в живом исполнении прозвучат бессмертные хиты Оззи Озборна, AC/DC, Led Zeppelin, Queen, Kiss, Foreigner и других от разных украинских кавер-коллективов.

Где? Docker-G Pub (ул. Игоревская, 13/5). Начало: 21:00. Цена: от 125 гривен.

Rock You /facebook.com/events/418210652190302/

The Best Ukrainian Metal Act

Главная metal-премия Украины пройдет уже сегодня, а значит, что будут раздавать награды, но все это будет наполнено шестью часами мощной музыки, слэма и угара. Участников много, их будут выбирать специалисты и журналисты, а кто заберет главную звезду, определит публика.

Bingo (пр. Победы, 112). Начало: 17:00. Цена: от 300 гривен.

The Best Ukrainian Metal Act /facebook.com/bestukrainianmetalact/

Калеки и концерт ZBSband

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Знаменитая пьеса, которая отгремела по всей Европе, рассказывает о двух парнях, оказавшихся в реабилитационной клинике, который общаются о важных для себя вещах и приходят к не менее важным выводам. Ну и, конечно, здесь же пройдет концерт популярных ЗБСбэнд.

Где? Сцена 6 (ул. Васильковская, 1). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Калеки и ЗБСбэнд /facebook.com/theatre.zv/

Стендап разгоны

Юмористическое шоу, которое порадует не только классическим стендапом, но и импровизацией. Здесь выступят лучшие комики столицы, которые будут общаться со зрителем в формате здесь и сейчас, обсуждая важные и актуальные темы, разбавляя все это искрометными шутками.

Украинский малый драматический театр (ул. О. Гончара, 33). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/1007168666349580/

Ранее сообщалось о том, что Comic Con Ukraine-2020 объявили дату фестиваля и первого звездного гостя