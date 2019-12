Олег Винник, Настя Каменских и Сергей Притула: Чем заняться 19 декабря

Поделись







Куда пойти в Киеве 19 декабря /facebook.com/varyaty/

Сегодня в Украине отмечается День Святого Николая и этот праздник можно отметить дома с семьей, а можно на самых разных мероприятиях. Некоторые из них подойдут для времяпровождения с детьми, а некоторые в компании друзей или вашей второй половинки. Но в любом случае все они максимально ярко скрасят сегодняшний вечер.

Новогодняя Музыкальная Платформа

Вчера прошла первая часть музыкального шоу, а уже сегодня грядет вторая, где также на одной сцене выступят различные украинские артисты. Среди них: Олег Винник, Monatik, NK, The Hardkiss, Melovin, Pianoбой, Виталий Козловский и многие другие.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Музыкальная платформа /facebook.com/events/696032797546420/

Сергей Притула и шоу Варьяты

Знаменитое и первое украиноязычное юмористическое шоу, которое было представлено во многих городах и давно покорило публику, сегодня вернется на сцену с новой программой. Острые шутки, курьезы, смелые скетчи и многое другое заставят сегодня от души посмеяться и наполниться позитивом.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 17:30 и 20:00. Цена: от 180 гривен.

Варьяты /facebook.com/varyaty/

CHRISTMAS JAZZ SONGS - GREATEST HITS

Еще один праздничный концерт, который гарантированно подарит новогоднее настроение, но уже с помощью шикарной музыки. Сегодня Old Fashioned Band сыграют легендарные джазовые хиты, которые ассоциируются с Рождеством и Новым годом. Let in snow, Jingle Bells, O Holy Night, Silent Night - все они и не только будут исполнены сегодня.

Где? Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Джаз-шоу /facebook.com/events/549960259102185/

Зимняя страна

Масштабный тематический парк-фестиваль, на котором просто масса развлечений и для детей, и для взрослых. Каток, горки, резиденция Деда Мороза, скульптуры, фабрика украшений, ярмарка и множество других локаций, на который можно с удовольствием провести как День Святого Николая, так и другие праздники или обычные дни, ведь Зимняя страна продлится аж до марта.

ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). Время: с 10:00. Цена: от 100 гривен.

Зимняя страна /facebook.com/vdngkyiv

