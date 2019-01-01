Воробушек, группа Кабриолет и сексуальный спектакль: Чем заняться 17 декабря

Шоу от Воробушка, спектакль от Черного Квадрата, концерт Александра Марцинкевича и Кабриолет, а также выступление группы Гапочка - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 17 декабря /Flickr

Пока в столице погода не слишком располагает к празднику (до Нового года всего-то две недели), настроение могут создавать украшения в домах, хорошие фильмы, а также мероприятия. Первое лежит только на ваших плечах, со вторым вам точно помогут наши подборки, а события в Киеве, на которых можно провести отлично время, мы советуем ежедневно! И сегодня не исключение.

Александр Марцинкевич и группа Кабриолет

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Легендарная группа уже более 25 лет покоряет разные уголки планеты своими искренними и шикарными мотивами и песнями. Вживую они покоряют не только музыкой, но и яркими танцами, классными костюмами и многим другим. И все это можно увидеть на сегодняшнем концерте их лидера.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Кабриолет /facebook.com/events/354848068540802/

Шоу им. Энди Кауфмана от Воробушка

Знаменитый юмористический коллектив, который несколько сезонов подряд рвал залы на Лиге Смеха, радует людей еще и на своих сольных концертах. В этот раз ребята подготовили шикарный вечер, который нельзя описать одним словом, ведь здесь будет и стендап, и кабаре-комедия. И, конечно же, стоит вспомнить, что они - инародный театр абсурда.

Кинотеатр Лира (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Воробушек /facebook.com/events/2267424770215671/

ГАПОЧКА

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Эта молодая инди-рок-группа начала свое существование два года назад, а этим летом выпустила первый сингл из будущей пластинки. Теперь же они представят полноценный альбом, где есть место экспрессии, чувствам и эмоциям.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:30. Цена: от 290 гривен.

Гапочка /facebook.com/events/2097395643888704/

9,5 минут до и после

Популярный спектакль от не менее популярного театра Черный Квадрат, где снова будет место откровениям, настоящей любви и сексу. Актеры откровенно говорят со зрителем о вещах, которые касаются каждого. И здесь также будет взрослый юмор и интересный сюжет, что подойдет людям, которые взрослые по состоянию души.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/pg/Atlas37

Ранее сообщалось о том, что критики назвали Кристен Стюарт лучшей актрисой 2010-ых