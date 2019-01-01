Вечерний квартал, Новый год на Софии и праздничное шоу: Чем заняться 16 декабря

Концерт Квартала 95, главная елка страны на Софии, стендап и новогоднее шоу со звездами - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 16 декабря /facebook.com/kvartal95/

Вторая половина декабря - это, по большому счету, предпраздничные события, ведь уже самое время создавать подходящее настроение, потому что до Рождества и Нового года осталось совсем чуть-чуть. Различные шоу (в том числе и юмористические), праздничные концерты и тематические события в самом центре Киева уже ждут жителей города и гостей столицы.

Вечерний Квартал

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Вчера состоялся концерт-телесъемка новогоднего Квартала, а уже сегодня самые знаменитые юмористы страны выступят на бис опять же с праздничной программой. Зрителей ждут новые шутки, актуальные полотна, приглашенные звезды и много-много всего.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 700 гривен.

Вечерний Квартал /facebook.com/events/708037236284561/

Новый год 2020 на Софии

Время также пришло и для главной елки страны, которая уже несколько лет подряд стоит на Софии. 14-го декабря уже открылась ярмарка и начались гуляния, а на Святого Николая, 19-го числа, зажгут огни на елке.

Софиевская площадь. Время: с 10:00. Вход свободный.

Новый год на Софии /facebook.com/events/419513145636185/

Новогодний бум

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Сегодня в Киеве также пройдет один из масштабнейших праздничных концертов, где выступит огромное количество звезд. Среди них - Kishe, Иво Бобул, Дядя Жора, Sonya Kay, Дмитрий Коляденко, Петр Черный и другие.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Новогодний бум /facebook.com/events/422353045119875/

STAND-UP: HAPPY NEW YEAR

Ну и, конечно же, юмористический стендап от крутейших комиков, которые приготовили свежий материал с актуальными историями и искрометными шутками. А гостям нужно только расслабиться, получать удовольствие и заряжаться позитивным настроением.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Стендап /facebook.com/events/889247408135331/

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