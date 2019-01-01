Лига Смеха, AC/DC и рэп-звезды: Чем заняться 13 декабря

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Куда пойти в Киеве 13 декабря /facebook.com/ligasmeha/

Сегодня не просто конец рабочей недели, а та самая пятница тринадцатое, от одного упоминания которой многим может стать жутко. Но нет смысла во все это верить, ведь этот вечер может быть просто-напросто классным, и мы знаем, как его таким сделать!

Лига Смеха

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Юбилейный пятый сезон самого популярного юмористического шоу в стране подошел к концу, зимние игры также окончены, но остался еще и президентский кубок. И за него сегодня поборются лучшие команды, которые зарядят позитивом надолго.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Лига Смеха /facebook.com/ligasmeha/

AC/DC TRIBUTE SHOW

Музыка легендарных AC/DC по сегодняшний день звучит во всем мире, раскачивает миллионы фанатов и дарит нереальную энергию. А в этот вечер неповторимые хиты будут сыграны на трибьют-шоу от команды AS/DS, которая уже семь лет раскачивает залы.

MonteRay (ул. Прорезная, 8). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

AC/DC /facebook.com/events/520378898750535/

Xiii

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Эти ребята делают мощный и крутейший хип-хоп уже много лет. Настоящие фанаты могут знать их, как WUDU (Грязный Луи/Чемодан), Brick Bazuka и State Of Ninja. А на разогреве у рэп-титанов будут Неизвестность (Киевстонер) и Шлем. Так что будет очень горячо!

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена от 390 гривен.

Xiii /facebook.com/events/2436570416457211/

Подпольный стендап

И, конечно же, завершая подборку сегодняшних мероприятий, нельзя обойтись без атмосферного, невероятно смешного и просто интересного стендапа. Лучшие комики, лучший материал, много юмора и обсуждение актуальных вещей сегодня гарантированы.

Shooters (ул. Московская, 22). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2450186195228980/

Ранее сообщалось о том, что журнал Time назвал лучшего артиста года