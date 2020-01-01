Переключиться на мобильную версию

ТОП-3 удивительных мест в Украине для релакса

Подборка уникальных мест для восстановления сил
Поделись

Скалы Довбуша
Скалы Довбуша
/wikimedia.org

Отдых необязательно должен проходить у моря. В Украине есть уникальные достопримечательности - места силы. Эти места помогут человеку обрести душевную гармонию и внутреннюю энергию, а также насладиться отдыхом в живописных уголках страны. 

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку самых интересных мест.

Базальтовые столбы
Базальтовые столбы
/facebook.com/photo.

Скалы Довбуша расположены в селе Бубнище в  Ивано-Франковской области. 

Это мистическое место в Карпатах находится на высоте 670 метров.  По легенде тот здесь могут находиться известные сокровища Олексы Довбуша. 

Это уникальное место поражает свое красотой и умиротворенностью. 

Читай также: Куда пойти в Киеве с девушкой: Лучшие локации для свиданий

Живописное озеро Синевир расположено, расположенный в верховьях реки Теребли, в самом живописном регионе Закарпатья (Межгорский район)/

Озеро Синевир
Озеро Синевир
/wikimedia.org

Также одно из сильных мест расположено в Ровенской области (село Базальтовое) - Базальтовые столбы геологических пород высотой в 30 метров. Величественный и уникальный природный памятник впечатляет своей красотой. 

/facebook.com/photo

Ранее сообщалось, живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
путешествие Украина туризм в Украине Синевир Карпаты Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь