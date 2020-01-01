ТОП-3 удивительных мест в Украине для релакса

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Скалы Довбуша /wikimedia.org

Отдых необязательно должен проходить у моря. В Украине есть уникальные достопримечательности - места силы. Эти места помогут человеку обрести душевную гармонию и внутреннюю энергию, а также насладиться отдыхом в живописных уголках страны.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку самых интересных мест.

Базальтовые столбы /facebook.com/photo.

Скалы Довбуша расположены в селе Бубнище в Ивано-Франковской области.

Это мистическое место в Карпатах находится на высоте 670 метров. По легенде тот здесь могут находиться известные сокровища Олексы Довбуша.

Это уникальное место поражает свое красотой и умиротворенностью.

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Живописное озеро Синевир расположено, расположенный в верховьях реки Теребли, в самом живописном регионе Закарпатья (Межгорский район)/

Озеро Синевир /wikimedia.org

Также одно из сильных мест расположено в Ровенской области (село Базальтовое) - Базальтовые столбы геологических пород высотой в 30 метров. Величественный и уникальный природный памятник впечатляет своей красотой.

/facebook.com/photo

Ранее сообщалось, живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине.