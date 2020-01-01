Как провести последний день лета: Depeche Mode, кинофантастика и стихи Вани Якимова

Куда пойти сегодня в Киеве

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Depeche Mode /facebook.com/pg/depechemode

Сегодня последний день лета и его нужно провести интересно. И в нашей традиционной подборке мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут в Киеве.

Depeche Mode

Виртуозы симфонического оркестра GosOrchestra в этот теплый, летний вечер исполнят лучшие хиты группы Depeche Mode.

D12 (ул. ул. Десятинная, 12). 31 августа, 19:00. Цена: от 290 гривен.

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«Последние и первые люди» в кино

«Последние и первые люди» - экранизация одноименного научно-фантастического романа Олафа Стэплдона. Это последняя режиссерская работа известного исландского композитора-минималиста Йохана Йоханссона («Прибытие», «Вселенная Стивена Хокинга», «Убийца»). Премьера показа фильма состоялась на "Берлинале" в 2020 году.

KINO42, кинотеатр «Жовтень» . 31 августа, 19:00, 19:30. Цена: от 95, 120 гривен.

1984

В театре на Подоле покажут спектакль по пьесе Майкла Джина Салливана, созданный на основе известного романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Театр на Подоле (Андреевский спуск, 20-Б), 31 августа, 19:00.

Ваня Якимов /https://www.facebook.com/yakimov.kiev

Ваня Якимов. Стихи

На венецианском острове с прекрасным видом на правый берег столицы можно насладиться любимыми стихами известного поэта в джазовом сопровождении.

Perfect Place (Киев, Венецианский остров, пляж Золотой). 31 августа, 20:00. Цена: от 400 гривен.

Киновернисаж в парке Шевченко /facebook.com/upuastudio/photos

Киновернисаж под открытым небом

В парке Шевченко на свежем воздухе проходят показы украинских фильмов последних лет.

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31 августа покажут дебютную киноленту «Истальгия» Дарьи Онищенко, которая вышла в 2012 году. Это история о любви в Киеве, Белграде и Мюнхене.

Парк им. Т. Шевченко. Начало: 21:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось про кинопремьеры недели: "Довод" и "Джуди".