План действий на уикенд: Pianoбой, вечеринка и фестиваль красок

Куда пойти в Киеве на выходных 8-9 августа

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План действий на уикенд /facebook.com/pianoboy.band/

Грядут очередные летние выходные, которых впереди осталось не так уж и много. А это значит, что их стоит скрасить на лучших мероприятиях, которые пройдут в столице. И редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, куда пойти 8 и 9 августа.

Pianoбой

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Большой концерт знаменитого украинского музыканта, который пройдет в вертикальном формате. Он вживую исполнит свои песни, а зрители будут наслаждаться шоу и танцевать на отдельных балконах.

Отель Братислава (ул. А. Малышко, 1). 8 августа, 20:00. Цена: от 625 гривен.

Pianoбой /facebook.com/pianoboy.band/

Невечеринка

Новый формат тусовок в уикенд, который проходит с соблюдением всех санитарных норм. Гостей ожидают диджей-сеты от мастера мощного грува Ярослава Глобина и всемирно известной Katro Zauber, под которые можно оторваться от души.

ВсіСвої терраса (ул. Десятинная, 12). 8 августа, 18:00. Вход свободный.

Невечеринка /facebook.com/events/4403819276309825/

Фестиваль Красок

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Международный летний фестиваль красок Холи пройдет уже в эту субботу на одном из главных киевских пляжей. Здесь соберутся самые разные люди, которые присоединятся к индийской культуре раскрашивания друг друга. И во время этого будет вечеринка с диджеями и отличной музыкой.

ЮБК (Труханов остров). 8 августа, 14:00. Цена: от 150 гривен.

Фестиваль красок /facebook.com/events/2501701616515710/

А-ля кобеля, или Все, что движется

Знаменитый спектакль от театра Черный Квадрат, который уже стал культовым и любимым многими зрителями. Это история о троих друзьях, решивших попрощаться со своим прошлым, но что-то пошло не так.

Автокинотеатр Zadniy Rяd (X-Park). 8 августа, 21:00. Цена: от 350 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2756362984579265/

Just Jazz Night

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Вечер воскресенье можно провести в особой атмосфере, попивая вино или другие напитки и наслаждаясь джазом. А дарить эту музыку будут Anna Sky, Advantage Duo и Avalanche Project с программой Jazz Night.

ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). 9 августа, 19:00. Цена: от 300 гривен.

Джаз /facebook.com/events/290310645392105/

Трибьют Rammstein

Лучшие и любимыми миллионами песни легендарной рок-группы уже в это воскресенье можно будет услышать вживую в одном из киевских пабов. А исполнит их на этом трибьют-шоу группа StahlHerz.

Докер Паб (ул. Богатырская, 25). 9 августа, 20:00. Цена: от 100 гривен.

Трибьют-шоу /facebook.com/events/611256613127442/

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