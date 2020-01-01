Переключиться на мобильную версию

План действий на уикенд: Вагоновожатые, вечеринка и сексуальная комедия

Куда пойти в Киеве на выходных 1-2 августа
Поделись

План действий на уикенд
План действий на уикенд
/facebook.com/vagonodrivers/

Очередные долгожданные выходные выпали в этот раз на самое начало последнего летнего месяца. И встретить его можно на концертах, спектаклях, вечеринках и прочих мероприятиях, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в традиционной подборке.

Тарас Чубай

Читай также: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине

Камерный концерт популярного украинского артиста и лидера группа Плач Еремии. Его песни стали народными хитами, их знают тысячи людей, а сами они наполнены романтикой. И в субботу их можно будет услышать вживую.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 1 августа, 19:00. Цена: от 590 гривен.

Тарас Чубай
Тарас Чубай
/facebook.com/events/290873998696455/

Saturday Selector

Большая вечеринка в одном из лучших баров Киева пройдет в субботу. Здесь выступают диджеи, которые ставят разноплановую музыку, способную рассказать отдельную историю. А гостям остается погружаться в атмосферу и от души отрываться.

HVLV (ул. Верхний Вал, 18). 1 августа, 22:00.

Вечеринка
Вечеринка
/facebook.com/events/885278345285204/

Ищу мужа на каждый день

Читай также: Кинопремьеры недели

Спектакль-хит от Черного Квадрата, который наполнен интеллектуальным юмором, прекрасной актерской игрой, интересным сюжетом и откровенными сценами. И все это пройдет в необычном формате в автокинотеатре.

Zadniy Rяd (Парк Муромец). 1 августа, 21:00. Цена: от 300 гривен.

Черный Квадрат
Черный Квадрат
/facebook.com/events/1692239887590768/

Вагоновожатые

Летний концерт группы Вагоновожатые, на котором они соберут ограниченное количество своих слушателей. Но будет много энергии, драйва и любимых песен, которые музыканты вживую исполнят на летней террасе.

Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). 2 августа, 19:00. Цена: от 400 гривен.

Вагоновожатые
Вагоновожатые
/facebook.com/events/1313968688809379/

Стендап, вино и пляж

Читай также: Лучшие пляжи Киева 2020

И, конечно же, в воскресенье можно расслабиться и получать удовольствия, сидя на пляже и попивая вкусное вино. А скрасят этот вечер выступления украинских комиков, которые подготовили интересный и смешной материал.

X-Park (Парк Муромец). 2 августа, 18:30. Цена: от 200 гривен.

Стендап
Стендап
/facebook.com/events/418657852375112/

Ранее сообщалось о том, что Лобода порвала YouTube провокационным клипом с рэпером Pharaoh

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Куда пойти в Киеве на выходных как провести выходные в Киеве мероприятия в Киеве на выходных план действий на выходные фестивали в Киеве 14 февраля Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь