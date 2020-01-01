План действий на уикенд: Вагоновожатые, вечеринка и сексуальная комедия
Очередные долгожданные выходные выпали в этот раз на самое начало последнего летнего месяца. И встретить его можно на концертах, спектаклях, вечеринках и прочих мероприятиях, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в традиционной подборке.
Тарас Чубай
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Камерный концерт популярного украинского артиста и лидера группа Плач Еремии. Его песни стали народными хитами, их знают тысячи людей, а сами они наполнены романтикой. И в субботу их можно будет услышать вживую.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 1 августа, 19:00. Цена: от 590 гривен.
Saturday Selector
Большая вечеринка в одном из лучших баров Киева пройдет в субботу. Здесь выступают диджеи, которые ставят разноплановую музыку, способную рассказать отдельную историю. А гостям остается погружаться в атмосферу и от души отрываться.
HVLV (ул. Верхний Вал, 18). 1 августа, 22:00.
Ищу мужа на каждый день
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Спектакль-хит от Черного Квадрата, который наполнен интеллектуальным юмором, прекрасной актерской игрой, интересным сюжетом и откровенными сценами. И все это пройдет в необычном формате в автокинотеатре.
Zadniy Rяd (Парк Муромец). 1 августа, 21:00. Цена: от 300 гривен.
Вагоновожатые
Летний концерт группы Вагоновожатые, на котором они соберут ограниченное количество своих слушателей. Но будет много энергии, драйва и любимых песен, которые музыканты вживую исполнят на летней террасе.
Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). 2 августа, 19:00. Цена: от 400 гривен.
Стендап, вино и пляж
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И, конечно же, в воскресенье можно расслабиться и получать удовольствия, сидя на пляже и попивая вкусное вино. А скрасят этот вечер выступления украинских комиков, которые подготовили интересный и смешной материал.
X-Park (Парк Муромец). 2 августа, 18:30. Цена: от 200 гривен.
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