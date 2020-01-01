План действий на уикенд: Кураж Базар, Alyona Alyona и Yarmak

Куда пойти в Киеве на выходных 25-26 июля

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План действий на уикенд /instagram.com/alyona.alyona.official/

Последние июльские выходные в Киеве наполнены самыми разными мероприятиями - от фестивалей до звездных концертов. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в одной подборке лучшее из того, где можно провести уикенд 25-26 числа.

Классика на террасе

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Музыка под открытым небом - это всегда особая атмосфера, наслаждение и шикарные виды. В эту субботу на террасе выступят музыканты из Kyiv Mozart Orchestra, которые наполнят вечер прекрасным акустическим звучанием классических композиций.

Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). 25 июля, 20:00. Цена: от 400 гривен.

Классика /facebook.com/events/957146578079250/

Synth Pop Heroes Party - Martin Gore's Birthday

Отметить день рождения музыкального гения Мартина Гора в идеальной компании предлагает киевский арт-клуб Теплый Ламповый. Вечеринка в стиле синти-поп пройдет под песни групп, которые проповедуют этот жанр в своем творчестве: GannaBaby, Cosmopolis, Black Light District, Ry Jays, Новий Свiт, Alice Van Scott Project, Rayphonic и DJ Johnny of Aghiazma.

Теплый Ламповый (ул. Омеляновича-Павленко, 4/6). 25 июля, 18:30. Цена: от 100 гривен.

Synth Pop Heroes Party /facebook.com/tepliy.lampoviy

ZМіст

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Это - первый в мире вертикальный рэп-фестиваль. На нем выступят одни из главнейших звезд украинской хип-хоп-сцены, среди которых Alyona Alyona, Yarmak, Tricky Nicki, 044 Rose, Kalush и другие.

Отель Братислава (ул. А. Малышко, 1). 25 июля, 19:00. Цена: от 625 гривен.

ZМіст /facebook.com/events/944225576092979/

Кураж Базар: Кураж is Back

Один из главнейших фестивалей в Киеве наконец-то возвращается после карантина. Здесь будет барахолка в открытом ангаре, выступления диджеев на сцене, лекции и воркшопы, искусство и выставки, настольные игры, фудкорты, бары и террасы.

ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). 25-26 июля, 11:00 - 22:00. Цена: от 150 гривен.

Кураж Базар /facebook.com/events/1520609384746027/

Джаз под киевским небом

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Еще одна серия летних концертов под открытым небом в столице начинается в это воскресенье. Весь вечер гостей будут радовать джазовые музыканты, которые сыграют потрясающие композиции, а дополнят все это вкусные напитки, романтическая атмосфера и виды вечерней столицы.

Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). 26 июля, 20:00. Цена: от 250 гривен.

Джаз /facebook.com/events/273348223737002/

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм получил пять престижных наград в США, Италии и Франции