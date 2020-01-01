План действий на уикенд: O.Torvald, Скрябин и стендап
Уикенд 18-19 июля можно провести не дома (и не в онлайн-пространстве), а на полноценных мероприятиях, который пройдут в Киеве. И о лучших из них, которые скрасят ваши выходные, рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.
O.Torvald
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Все сначала - такое название носит грядущий сольный концерт легендарного украинского рок-коллектива. Он будет вертикальным, а люди будут смотреть выступление из номеров отеля. И главное, что программу песен составляют сами поклонники.
Отель Братислава (ул. А. Малышко, 1). 18 юля, 18:00. Цена: от 750 гривен.
Saturday Selector
Большая тусовка в одном из главных столичных баров, которая отличается уникальным форматом. Все дело в том, что диджеи включают музыку, которая последовательна и зачастую рассказывает отдельную большую история. А гостям остается наслаждаться ею и отлично проводить время.
HVLV (ул. Верхний Вал, 18). 18 июля, 22:00.
Романтический джаз в саду
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Отличная живая музыка, романтическая атмосфера, красивые виды и цветущие растения - что еще нужно для хорошего отдыха? Все это будет в субботу на волшебном вечере, где сыграют одни из лучших джаз-музыкантов Киева.
Национальный Ботанический сад (ул. Тимирязевская, 1). 18 июля, 20:00. Цена: от 300 гривен.
Скрябин tribute show
В яблоневом саду под открытым небом и в атмосфере праздника выступит группа Jack London. И их шоу в это воскресенье является трибьютом легендарному Скрябину. Поэтому весь вечер будут исполняться именно его хиты.
ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). 19 июля, 20:00. Цена: от 300 гривен.
Подпольный стендап
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А закончить уикенд можно будет с юмором от комиков из Подпольного стендапа. Они выступят со смешным, остроумным и актуальным материалом, где вместе со зрителями поговорят о наболевшем и посмеются от души.
G-Sky (ул. Радужная, 25). 19 июля, 19:00. Цена: от 300 гривен.
Ранее сообщалось о том, что комедия Палм-Спрингс стала самой просматриваемой на Hulu за уикенд