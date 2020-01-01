План действий на уикенд: ТНМК, джаз и шоу от Квартала 95

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План действий на уикенд /facebook.com/TNMKband/

На этих выходных в столице пройдет уже больше массовых мероприятий, а кроме этого, есть возможность наконец-то сходить и посмотреть кино на большом экране. Однако уикенд можно скрасить концертами, шоу и спектаклями, о которых редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает в этой подборке.

ТНМК

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Танок іде на контакт - так называется новая программа от культового украинского хип-хоп-коллектива. Они дадут свой первый вертикальный концерт, на котором будут и любимые хиты, и долгожданные премьеры новинок. Зрители же будут смотреть шоу из балконов отеля.

Отель Братислава (ул. А. Малышко, 1). 4 июля, 19:00. Цена: от 499 гривен.

ТНМК /facebook.com/TNMKband/

Improv Live Show

Популярное юмористическое шоу от студии Квартал 95 наконец-то возвращается! Парни снова будут шутить и импровизировать, дарить множество позитивных эмоций, а также веселиться вместе со звездными гостями. Ведущий - Евгений Кошевой.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 4 июля, 19:00. Цена: от 590 гривен.

Improv Live Show /facebook.com/events/1000785513671974/

Alchemist Birthday Weekend

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Первая часть этой праздничной вечеринки проходит в пятницу, а вторая - в субботу. Будет атмосферно и музыкально, ведь на сцену выйдет группа Руки в Брюки, после которой отыграют диджей-сеты SMIRNOV и STEREOIGOR.

Alchemist Bar (ул. Шота Руставели, 12). 4 июля, 19:00.

Alchemist Birthday Weekend /facebook.com/events/404530037123061/

Alyona Salova Trio

Еще один субботний концерт, который на этот раз будет наполнен джазовой и латинской музыкой в современной обработке. На сцене - трио Алены Саловой, которое подготовило новую программу под названием Wild Flower.

Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). 4 июля, 20:00. Цена: от 400 гривен.

Wild Flower /facebook.com/events/710372439738762/

Кайдаши 2.0.

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Потрясающий спектакль от Дикого Театра по мотивам сериала Поймать Кайдаша, который, в свою очередь, основан на Кайдашевой Семье Нечуй-Левицкого. Покажут его под открытым небом, а во время представления будут сцены с нецензурными выражениями и табакокурением.

Мамаева Слобода (ул. М. Донца, 2). 5 июля, 20:00. Цена: от 300 гривен.

Дикий Театр /facebook.com/wildtheatre.ua

Kyiv Standup Cult

Если в это воскресенье очень захочется юмора и позитивного настроения, значит, нужно идти на пост-карантинную вечеринку, где пройдет стендап-шоу. Комики приготовили новый материал, так что будет, с чего посмеяться, а кроме этого, там можно просто отдохнуть телом и душой.

P2B Bar (ул. Гончара, 38А). 5 июля, 19:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/294080928403281/

Ранее сообщалось о том, что новый фильм с Уиллом Смитом выйдет сразу онлайн на Apple TV+