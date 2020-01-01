План действий на уикенд: Coldplay, День Конституции и стендап на ЮБК

Чем заняться и куда пойти в Киеве 27-29 июня

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План действий на уикенд /Getty Images

Уже на следующей неделе в Украине откроются театры, кино и начнутся массовые культурные мероприятия. А пока следующие праздничные выходные, на которых пройдут День Молодежи и День Конституции, продлятся аж три дня. И редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, как можно провести этот уикенд не только в онлайн-пространстве, но и в столице.

Вечеринка ШЩЦ

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Большая вечеринка под открытым небом на Трухановом острове. Здесь будет много энергии драйва, а также тусовка на всю ночь с субботы на воскресенье. А музыку отвечают Acid Jordan, Mokri Dereva (Live), Vladimir Gnatenko (Live), Bejenec (Live), Konakov, Superelite и Tofudj.

Где? Труханов Остров (ЮБК). 27 июня, 20:00. Цена: от 250 гривен.

Вечеринка /facebook.com/events/1180064675664593/

Global Goal: Unite for Our Future

Масштабный благотворительный музыкальный фестиваль, который пройдет в прямом эфире. Среди выступающих - Coldplay, Shakira, Usher, Miley Cyrus, а также множество других звезд мирового масштаба.

Где? Сайт фестиваля (globalcitizen.org/globalgoalunite). 27 июня, 16:00.

Acoustic Evening

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В эту субботу также выступит дуэт Михаила Менделенко. Но состоится он уже не в Сети, а в одном из заведений столицы. И они сыграют на гитарах знаменитые джазовые хиты современности.

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). 27 июня, 20:00. Цена: от 400 гривен.

Acoustic Evening /facebook.com/events/4389525421072720/

Звездный концерт ко Дню Конституции

Прямо перед большим праздником на YouTube пройдет большой звездный концерт с крутой музыкой и приятными сюрпризами. FREЯ, Назар Яцишин, SHY, Александр Кварта, U:LAV - эти и другие артисты будут радовать зрителей.

Где? YouTube (youtu.be/okKyij8hAqA). 27 июня, 18:00.

Звездный концерт /Скриншот с YouTube

Garage Sale 10

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Большая гаражная распродажа грядет в самом сердце столицы в это воскресенье! Это будет огромный сейл, который продлиться почти четырнадцать часов. В продаже будет много всего, а еще там выступят диджеи, которые наполнят это мероприятие отличной музыкой.

Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). 28 июня, 14:00. Требуется предварительная регистрация.

Garage Sale /facebook.com/events/585362365447692/

Автокинотеатр

На этих выходных также можно посетить автокинотеатр под открытым небом. 27-го июня: Безумные каникулы (18:00), Очень плохие мамочки (20:30), Best Erotic Shorts (22:30). 28-го июня: Зеленая книга (18:00), Джентльмены (20:30) и Очень плохие мамочки (22:50). 29-го июня: Best Erotic Shorts (21:00) и Служанка (23:00).

Где? Unit City (ул. Дорогожицкая, 3). Цена: от 200 гривен.

Кино /facebook.com/events/296583191385075/

Подпольный стендап

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В Киев уже активно возвращаются стендап-вечеринки под открытым небом на Южном Берегу. Здесь будут красивые виды Днепра, отличная погода, классное настроение и много юмора, который подарят лучшие комики.

Где? ЮБК. 29 июня, 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

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