План действий на уикенд: ТНМК, Сладкие пикники и кино под открытым небом

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План действий на уикенд /facebook.com/TNMKband/

Уже половина июня позади и за это время в Украину успело прийти полноценное жаркое лето. А грядущие выходные 13-14 числа можно провести, как дома, наслаждаясь событями в Сети, так и на свежем воздухе в Киеве, где пройдет несколько мероприятий.

Подпольный стендап

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Выступление стендап-комиков уже не впервые проходят в кинотеатрах, и в субботу шоу снова повторится. На сцену в этот раз выйдут Кирилл Богдан, Макс Вышинский, Сергей Чирков, Артур Петров и Сергей Липко.

Где? Kinodrom (ул. Довженко, 4). 13 июня, 19:00. Цена: от 450 гривен.

Стендап /facebook.com/events/556862864991353/

Кино под открытым небом

Не только стендап в автокинотеатре, но и полноценные кинопоказы пройдут на этих выходных в Киеве. Прямо под открытым небом в субботу покажут легендарное Криминальное Чтиво Квентина Тарантино, а в воскресенье - Метод Хитча.

Где? Кооператив (ул. Сечевых Стрельцов, 23а). 13-14 июня, 20:00. Детали на facebook.com/events/256282088814024.

Кино /facebook.com/events/256282088814024/

Сладкие Пикники

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Еще одно мероприятие, которое пройдет в столице на этих выходных. Здесь на летней террасе устраивают пикники, берут пледы, кушают вкусную еду и пьют не менее вкусные напитки. В общем, здесь есть то, что нужно для хорошего отдыха!

Где? Veterano Brownie (ул. Верхний Вал, 39). 13-14 июня, 9:00 - 21:00.

Сладкие пикники /.facebook.com/events/279698236415427/

Лето на ВДНХ

В Киеве также продолжается Лето на ВДНХ, где пока нет массовых культурно-развлекательных мероприятий. Зато в любой день можно устроить пикник, погулять по паркам, арендовать велосипед или самокат, а также насладиться разными выставками.

Где? ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). 13-14 июня, 10:00 - 21:00.

ВДНХ /facebook.com/events/544218439594475/

ТНМК. Форум нового времени

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Уже в это воскресенье состоится первый онлайн-форму нового времени под названием На Кордонах. И именно здесь в честь своего Дня рождения выступит легендарный украинский хип-хоп-дуэт ТНМК.

Где? Подробности на Facebook (facebook.com/events/3523095114371511). 14 июня, 20:00. (форум начинается 13-го).

ТНМК /facebook.com/TNMKband/

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