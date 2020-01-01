План действий на уикенд: Леди Гага, Олег Скрипка и Green Grey
Первые летние выходные продлятся аж три дня, и важно, что мероприятия уикенда пройдут не только в Сети. Несколько офлайн-событий можно будет посетить и в Киеве. И редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, куда лучше пойти или к какому эфиру присоединиться 6-8 июня.
Rock-бал с Олегом Скрипкой
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Детский рок-бал, который пройдет в Сети, и на нем участников ожидает громкая тусовка с классной музыкой, выступления рок-бендов, шоу, мастер-классы, а также сюрприз от самого Олега Скрипки. А все собранные деньги будут переданы пациентам Детской кардиологии и кардиохирургии.
Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/240110890650388). 6 июня, 17:00.
Виртуальный выпускной Dear Class of 2020
Это мероприятия организовано в Сети для выпускников по всему миру, которые смогут отпраздновать этот день со звездами мировых масштабов. Среди участников - Леди Гага, BTS, Лиззо, а также Барак и Мишель Обама.
Где? YouTube мероприятия (youtu.be/rxpTjcouaeQ). 6 июня, 22:00.
Подпольный стендап
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Уже третий по счету концерт в киевском автокинотеатре от комиков из Подпольного стендапа. В эту субботу они снова выйдут на сцену, чтобы смешить людей и просто отлично проводить время вместе.
Где? Кинодром (ул. Довженко, 4). 6 июня, 19:00. Цена: от 450 гривен.
Лето на ВДНХ
Летний сезон на киевском ВДНХ уже открыт. И хотя здесь пока нет масштабных мероприятий, можно в любой день прогуляться по территории, посетить разные парки, а также взять напрокат велосипед, самокат, устроить пикник или посетить летние террасы заведений.
Где? ВДНХ (пр. Глушкова, 1). 6-8 июня, 10:00 - 21:00.
Green Grey
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Знаменитая украинская группа нашла необычный выход с организацией концерта во время карантина. Они сделают свое шоу вертикальным! Сцена будет на крыше одного из корпусов отеля Братислава, а зрители смогут смотреть шоу с балконов номеров.
Где? Отель Братислава (ул. А. Малышко, 1). 7 июня, 20:00. Цена: от 625 гривен.
Uncovered Outdoor
И еще один полноценный концерт, который пройдет в воскресенье на свежем воздухе. Здесь выступит джазовый коллектив KK4TET, а после шоу будет мини-вечеринка и несколько часов танцев под электронную музыку.
Где? Uncovered music space (ул. Нижнеюрковская, 31). 7 июня, 17:00. Цена: от 250 гривен.
Zero People
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В честь Дня рождения одного из участников группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого пройдет концерт его сайд-проекта Zero People. Они споют несколько песен в прямом эфире и пообщаются со зрителями.
Где? YouTube-канал группы (youtube.com/user/zeropeopleband). 8 июня, 20:00.
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