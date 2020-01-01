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План действий на уикенд: День Киева, David Guetta и Борис Гребенщиков

Чем заняться на выходных 30 и 31 мая
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План действий на уикенд
План действий на уикенд
/Depositphotos

Эти выходные ознаменованы окончанием весны и, конечно же, Днем Киева. Со следующей недели всех наш ждет новый этап послабления карантина, а пока о том, как скрасить уикенд в столице и в онлайн-пространстве, рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Подпольный стендап в автокинотеатре

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На прошлых выходных комики из Подпольного Стендапа уже выступили не в онлайн-пространстве, а в киевском автокинотеатре. В эту субботу они снова организовывают классный вечер, на котором будет много юмора и отличного настроения.

Где? Кинодром (ул. Довженко, 4). 30 мая, 19:00. Цена: от 450 гривен.

Стендап
Стендап
/facebook.com/events/268789037573856/

Богдан Сарнавский

Акустический концерт украинского музыканта и лидера группы В Ультралюстрах Богдана Madferit Сарнавского. Он пройдет в рамках трансляций What if на дроті, где будут исполнены лучшие песни артиста.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/557464145165273). 30 мая, 19:00.

Концерт
Концерт
/facebook.com/events/557464145165273/

Чилдрен кинофест

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Продолжение популярного кинофестиваля, который в этом году перекочевал в режим онлайн. В течение недели здесь можно посмотреть разные фильмы из конкурсной программы, а также те, которые туда не вошли (их презентуют отдельно).

Где? Facebook фестиваля (facebook.com/childrenkinofest). 30-31 мая, в любое время.

Чилдрен Кинофест
Чилдрен Кинофест
/facebook.com/childrenkinofest/

Лето на ВДНХ

Больших культурных мероприятий в Украине пока еще нет, но на ВДНХ в Киеве уже начинается настоящее лето. Там можно взять на прокат велосипеды, самокаты, электротранспорт, а также погулять по территории и посетить удивительный фэнтези-парк.

Где? ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). 30-31 мая, с 10:00.

Лето на ВДНХ
Лето на ВДНХ
/facebook.com/events/544218439594475

David Guetta

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Посетить концерт культового диджея в ночь с субботы на воскресенье сможет любой желающий с разных уголков мира. Трансляция его сета пройдет на разных платформах, а деньги, собранные с донатов, пойдут в благотворительные фонды и в ВОЗ.

Где? YouTube (youtu.be/L-qnVT36868). 31 мая, 02:00.

Дэвид Гетта
Дэвид Гетта
/Скриншот с YouTube

ПробегONлайн под каштанами

В это воскресенье Киев отпразднует свой День рождения не совсем типично, ведь традиционный благотворительный пробег тоже пройдет в Сети. Преодолевать дистанцию в 5 км будет команда амбасадоров, а все желающие могут поддержать проект любой суммой, которая пойдет на помощь украинский врачам и медучреждениям.

Где? Сайт пробега (probeg.kiev.ua). 31 мая, 9:00.

Пробег на День Киева
Пробег на День Киева
/facebook.com/events/685799751990842/

Борис Гребенщиков и группа Аквариум

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За выступлениями легендарного рокера и его коллектива Аквариум успели соскучиться тысячи фанатов. Но уже в воскресенье можно посетить онлайн-концерт музыкантов, на котором они споют свои главные хиты, пообщаются со зрителями и просто отлично проведут время.

Где? Сайт проекта Домофест (megafon.tv). 31 мая, 19:00.

Аквариум
Аквариум
/facebook.com/grebenshikov

Ранее сообщалось о том, что Джамала назвала фильм 2019 года, который ее растрогал

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Источник: Afisha.bigmir.net
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